10+ полезных фактов о пчелах и меде, которыми поделилась жена пасечника
В испанской пещере Куэвас-де-ла-Аранья сохранились наскальные рисунки, которым 10 000 лет. На них изображены люди, добывающие мед. С тех пор популярность его только росла, и сегодня проводятся целые медовые ярмарки для поклонников этого продукта. Если вы тоже из их числа, вам пригодится тред Светланы Говязиной. Ее муж — пчеловод, а семья владеет двумя пасеками, так что Светлана знает много связанных с медом тонкостей, неизвестных большинству.
AdMe.ru делится твитами Светланы, которые помогут выбрать хороший мед и не только.
Об авторе треда
- У нас две пасеки в Чарышском районе Алтайского края. Это предгорья, огромная площадь земли в собственности, и сельхозпосадок рядом нет, то есть это исключительно дикие травы, с которых пчелы собирают пыльцу и делают мед. На фото указала, где пасека.
- Ульев в сумме у нас где-то 180. На пасеке работают муж и свекор. Иногда нанимают кого-то в помощь. Я не работаю с пчелами. Я ретушер, и у меня аллергия на укусы насекомых. Пока что мой максимум — сидеть на медогонке.
Как устроено общество пчел
- Есть пчела-матка. Это королева роя (рой живет в одном улье). Она рожает новых пчел и ничего больше не делает. У нее даже есть свои апартаменты в улье. Есть три вида пчел, которые она может родить: матка, пчелы, трутни. При этом изначально все личинки одинаковые, а потом пчелы «программируют» их в зависимости от ситуации. Чтобы вырастить кого-то определенного из личинки, ее кормят специальным образом.
- Если рой становится слишком большим, то выкармливают еще одну матку, чтобы часть роя могла отделиться и съехать. Если очень много работы, то делают просто пчел (они потом занимаются разными делами).
- А если надо сделать еще личинок, то делают трутней. Трутни — это самцы пчел. Только они ничего не умеют, кроме размножения, они даже есть не могут сами. Пчелки их кормят.
- В общем, трутней там обслуживают по полной программе, а им только и нужно, что оплодотворить матку. Когда дело сделано, пчелы выгоняют их из улья, где те умирают от холода и голода, потому что сами не способны к выживанию.
- Теперь про обычных привычных пчел. Среди них бывают работницы, охранницы, разведчицы и ульевые пчелы.
- Работницы летают по цветочкам и добывают пыльцу. Это довольно молодые пчелы, которые рано погибают из-за тяжелого труда.
- Охранницы — это такие матерые пчелы, одни из самых старых. Пчела живет примерно 9 месяцев, и чем старше она становится, тем ядренее ее яд. Поэтому охраняют улей пчелы-бабки.
- Разведчицы — это пчелы, которые облетают территорию в поисках доступного жилья для молодых семей. Когда рой становится слишком большим, то часть пчел переезжает.
-
В зависимости от лета улей производит примерно 100 кг меда. На зимовку пчелам нужно где-то 25 кг, так как они малоактивны зимой. Сидят в улье, гудят.
Как вести себя с пчелами
Зелено-желтый улей — из полиуретана. Его можно зимой на улице оставлять, и пчелы не замерзнут.
- Если вы собираетесь ехать на пасеку, то нужно выполнять некоторые правила. Не пользуйтесь парфюмерией и любыми средствами с отдушкой. Однажды меня в плечо ужалила пчела из-за дезодоранта.
- Не носите блестящие предметы (часы, очки, ювелирные украшения). Старайтесь не надевать черные и красные вещи.
- Когда идете мимо ульев, смотрите в пол — блеск ваших глаз может разозлить пчел. У нас тут серьезная проблема с медведями, которые приходят есть мед. Пчелам не нравится блеск глаз, потому что ужалить медведя сложно и они целятся в глаза и нос.
- Также старайтесь не разевать рот, когда идете мимо ульев, потому что укус в язык чреват смертью от удушья.
- Я постоянно пишу «мимо улья», потому что ужалят вас, вероятнее всего, именно там. Когда вы идете мимо цветочков, на которых сидят пчелы, — это вряд ли.
- Стоять рядом с ульем нужно правильно. У пчел там есть вход, и в него идет транспортная пчелиная магистраль. Если ее загородить, то могут ужалить.
-
Если рядом с вами кто-то жужжит, то нужно зайти в затененное помещение. Под навес, в домик. Пчелы не очень любят такие места, так что не машите руками, а просто уходите туда, где темнее.
-
Если на вас все-таки напала пчела. Во время смерти они выделяют какое-то вещество, в связи с чем остальные пчелы из роя могут вас сильно искусать. Не нужно давить пчел — тогда вам точно придется плохо. Не нужно орать и махать руками — тогда вам тоже придется плохо.
-
Если рядом нет пчеловода, который может помочь, и вы видите место укуса, то нужно как можно скорее ногтем выдавить жало. К жалу со стороны пчелы прикреплен мешочек с ядом, поэтому его нужно именно выдавливать. Даже если пчела отвалилась, а жало осталось, то, взяв его за кончик, вы введете в себя весь яд из мешочка. Но лучше не ждать, пока пчела отвалится.
О влиянии меда на здоровье
Акациевый мед на переднем плане и цветочный — на заднем.
- Про научно обоснованные назначение. Это что-то вроде БАДов и гомеопатии. Определенные травки помогают от определенных недугов. Если вам помогают, то и мед из этих травок поможет. Это определенно не уровень доказательной медицины.
- Хотя я стала намного меньше болеть, когда начала регулярно понемногу есть мед. Так что я могу советовать есть мед для «укрепления иммунитета», но с точки зрения доказательной медицины это не изучено.
- Насчет аллергии на мед. Она бывает на фермент пчелы (и это очень плохо) и на пыльцу (терпимо, нужно найти свой сорт). Если даже у вас нет явной аллергии на гречиху, то она вполне может быть на сорняк, который растет рядом. Сорняки, как правило, «связаны» с определенными травами.
- Чаще всего аллергия проявляется на мономед. Это мед из одного сорта травы. На разнотравье намного реже. Проверяется так же, как и всегда: мажете мед на сгиб локтя и ждете. Если реакции нет, то пробуете есть.
- Акациевый мед — гипоаллергенный, по возможности лучше есть такой. Меньше рисков.
Как выбрать мед
- Само собой, важно, когда откачивают мед. Это сильно зависит от местности. В Алтайском крае основная качка где-то в конце августа, но до этого времени тоже откачивают небольшими партиями. То есть в начале июня, например, мы откачиваем акациевый мед. Он белый, не очень ароматный, но гипоаллергенный.
- Если вы собрались купить мед в магазине, то, скорее всего, купите перегретое что-то. Просто магазины берут мед подешевле, нагревают его и разливают по банкам. Такой мед часто выпадает в осадок. Он, может, и неплохой. Был. Но после термообработки ему конец.
- По той же причине мед лучше не добавлять в чай, а есть вприкуску.
- Оптимальный вариант — это брать в проверенных местах / у знакомых, но это не всегда осуществимо. Так что давайте сразу расскажу про самый плохой вариант — экспресс-мед.
- Экспресс-мед — это когда пчелам дают сахарный сироп вместо нектара. Они его быстренько перерабатывают, добавляют свой фермент — и вуаля! Мед без запаха и вкуса готов. Он действительно ничем не пахнет и на вкус просто сладкий. Если долго стоит в закрытой банке, то начинает «задыхаться», то есть появляется затхлый запах.
- Так что если у вас нет проверенных людей, то отправиться за медом стоит на ярмарку. Там, как правило, стоит очень много продавцов и есть из чего выбрать. Лучше заранее узнать, где проводят ежегодную ярмарку, и там должны быть одни и те же продавцы. Продавать плохой товар им не очень резонно, если они каждый год торгуют.
Две банки меда с одной пасеки: банка слева — осенний мед, а справа — летний.
- Потом ходите от продавца к продавцу и пробуйте мед. Он должен быть разным, с выраженным вкусом и запахом. Хороший мед должен драть горло, вы должны прочувствовать его.
- Есть сорта меда со слабовыраженными вкусом и запахом. Обычно это весенний мед из первоцветов. Как правило, он гипоаллергенный и его можно давать детям.
- Еще есть, например, так называемый подснежниковый мед. Подснежники цветут, когда пчелы еще сидят в ульях, поэтому наверняка неизвестно, медоносны они или нет. Но состав этого меда говорит о том, что он с обычных первоцветов, поэтому не переплачивайте.
- Продавцы хитрые, так что если вам продают прошлогодний мед, то вы вряд ли поймете. Но есть такой момент: когда определились со вкусом, продавец, вероятнее всего, положит вам мед не из той тары, из которой вы пробовали. И тут вполне может крыться подвох. Пробуйте на месте.
- Серьезно. Не стесняйтесь! Просите не закрывать банку или откройте сами, потому что вам действительно могут налить из другой фляги негодный продукт.
- Если чувствуете слабый вкус и запах браги, то лучше не стоит рисковать, это, скорее всего, незрелый мед, который быстро забродит. Или можете взять маленькую баночку и посмотреть, как она себя поведет в дальнейшем.
- Еще есть крем-мед. Чтобы его приготовить, в идеале используют специальный аппарат, как для мороженого. Он охлаждает и перемешивает мед. В бытовых условиях сделать его можно по той же схеме, что и мороженое. Ставите в холодильник (не морозилку) и периодически взбиваете миксером. Получается такая воздушная медовая смесь. Многим нравится.
Аппарат для производства крем-меда.
Как хранить мед
Лондонские пчеловоды построили пирамиду из банок с медом, чтобы показать все богатство его оттенков.
- Мед — это природный консервант, так что срок хранения у него действительно не ограничен. Но если собираетесь хранить несколько лет (десятилетий), то лучше в стекле.
- Хранить лучше всего при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей и батарей.
- Можно хранить в холодильнике, но тогда мед обязательно загустеет. Некоторым не нравится жидкий, и они специально ставят в холодильник. Напомню, что разные сорта меда «садятся» по-разному.
- Мед не рекомендуется нагревать, потому что так он теряет свои полезные свойства. Но если у вас есть застывший кусок меда и хочется испечь медовик, то, конечно, грейте.
Об остальных продуктах, которые производят пчелы
- У пчел есть деление по БЖУ. Пчелы собирают с цветов нектар и пыльцу. Из нектара получается мед, и это углеводы, а из пыльцы делают пергу, и это белки и жиры.
- Нектар пчелы собирают хоботком, а пыльцу наматывают шариками на лапки, будто в карманы складывают. Есть специальные инструменты для сборки пыльцы с пчел. И я думаю, вы видели или хотя бы слышали о том, что эту самую пыльцу можно купить.
- Как по мне, лучше купить пергу. Пыльца, отобранная у пчел, — это просто пыльца, а перга уже смешана с какими-то ферментами, в нее добавлен медок, и она лучше хранится. Зачем вообще это нужно людям? В пыльце много витаминов. А витамины что делают при взаимодействии с кислородом? Как правило, окисляются. Поэтому покупать пыльцу не стоит.
- На фото перга — в таком виде ее лучше не брать. Выглядит хорошо, но пользы мало, потому что ее сушат. Лучше брать смешанную с медом.
- Маточным молочком питается матка, им же она кормит потомство. Визуально оно похоже на молоко — белая жижка. На вкус странное. Считается, что от него очень много пользы, но и добыть его довольно сложно. Пчелы производят немного маточного молочка, поэтому цена — космос.
- Просто так оно не хранится, поэтому его смешивают с медом, ибо мед — это консервант. У нас есть один очень крутой пчеловод в районе, и он делает что-то вроде ликера с маточным молочком.
- А прополис — это антисептик, которым пчелы заделывают дырочки в улье, то есть они не едят прополис.
Есть ли у вас свои секреты того, как выбрать хороший мед? Или, может, фирменный рецепт медовика?
Фото на превью mother_of_catss / Twitter