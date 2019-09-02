10+ полезных фактов о пчелах и меде, которыми поделилась жена пасечника

Стоять рядом с ульем нужно правильно. У пчел там есть вход, и в него идет транспортная пчелиная магистраль. Если ее загородить, то могут ужалить.

Если рядом с вами кто-то жужжит, то нужно зайти в затененное помещение. Под навес, в домик. Пчелы не очень любят такие места, так что не машите руками, а просто уходите туда, где темнее.

Если на вас все-таки напала пчела. Во время смерти они выделяют какое-то вещество, в связи с чем остальные пчелы из роя могут вас сильно искусать. Не нужно давить пчел — тогда вам точно придется плохо. Не нужно орать и махать руками — тогда вам тоже придется плохо.