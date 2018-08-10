10 модных уловок, которые помогут выглядеть дорого, а тратить мало

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Даже при ограниченном бюджете на гардероб выглядеть стильно и роскошно может каждая девушка. И для этого совсем не обязательно месяцами копить на настоящий костюм Chanel или платье Prada. Ведь даже знаменитости часто выбирают вещи вполне обычных марок.

AdMe.ru сделал подборку актуальных советов, которые помогут вам выглядеть роскошно и изысканно, но не тратить при этом целое состояние на наряды.

1. Правильные ткани

Бренды категории масс-маркет часто создают предметы гардероба, похожие на творения самых известных дизайнеров. Однако у первых гораздо сложнее найти ткани высокого качества. Не все из нас могут приобрести вещи из кашемира, натурального шелка или кожи, но и среди более доступных материалов некоторые будут смотреться дорого, а другие — совсем наоборот. Дороже выглядит одежда из льна, искусственной замши и хлопка. Даже самый модный покрой удешевляют вискоза и акрил. А вот вещи из полиэстера могут попасть и в первую, и во вторую группу.

2. Единство цвета

«Простота — суть элегантности». Софи Лорен

Не зря модные дома из года в год не перестают добавлять в свои коллекции ансамбли в одном или близких оттенках. При этом дизайнеры играют с принтами и фактурами, создавая разнообразные дорогие и изысканные луки. Мы вполне можем приблизиться к миру высокой моды, если выберем несколько любимых цветов и будем чаще пополнять свой гардероб одеждой в схожей с ними гамме. И приятный бонус — станет гораздо проще выбрать наряд на каждый день.

3. Белая блузка

Джанфранко Ферре придал белой блузке, основе классического лука, действительно новое звучание в мире моды. Итальянский дизайнер говорил, что белая блузка никогда не бывает одинаковой и всегда является безошибочным выбором. Такой вариант верха подойдет женщине любого возраста при правильном выборе фасона и материала. Белый красиво подчеркнет женственность и позволит выглядеть на все сто в любой ситуации.

4. Сумочка

«Мода — это когда женщина взяла в руки новую сумку, и у нее поменялась жизнь». Эвелина Хромченко

Сумочка — один из главных аксессуаров, без которого мы не можем обойтись на работе, отдыхе или светском мероприятии. Если она от известного бренда, то сразу привлекает внимание и подчеркивает статус своей прекрасной хозяйки. Но для тех, кто не хочет тратить на сумочку слишком много, у Эвелины Хромченко есть прекрасный совет: никогда не покупайте подделки, лучше остановиться на чем-то доступном по цене и оригинальном в исполнении. Посмотрите творения начинающих дизайнеров или загляните в секонд-хенд. Уникальная вещица может найтись совершенно неожиданно, а вы станете новой иконой стиля, пусть и локального масштаба.

5. Пуговицы

Удивительно, как сильно обычная рубашка, кардиган или пальто могут преобразиться, если всего лишь заменить пуговицы. На недорогую одежду зачастую пришивают невзрачные пластиковые пуговки, но даже при небольшом бюджете их легко можно заменить на перламутровые, стеклянные, деревянные или металлические. Оригинальные варианты можно найти в магазинах для шитья и рукоделия, у бабушки в шкатулке или на старых вещах, которые уже давно не покидали шкаф.

6. Чистый цвет

«Женщины думают обо всех цветах, кроме отсутствия цвета. В черном цвете есть все. И в белом тоже. Их красота абсолютна. Это идеальная гармония». Коко Шанель

Выцветшая, вылинявшая или потемневшая одежда только в редком исключении может стать красивее, чем в момент покупки. Часто с такими вещами сложно расстаться, но придется это сделать, если мы не хотим портить образ и казаться плохо обеспеченными. И это даже в большей степени касается не цветных и черных, а белых вещей. Ведь чтобы последние украшали хозяйку, ей на самом деле придется бдительно следить за белизной ткани, которую так легко запачкать.

7. Подходящий размер и уравновешенные пропорции

Зак Позен уверен, что сидящий по фигуре наряд придает женщине уверенность и особый шарм. Поэтому важно не «со скрипом» влезть в понравившуюся вещь, а подобрать такую, которая подходит именно нам. С другой стороны, модельер советует выбирать одежду, не обращая особого внимания на ярлычки S, M и т. д., и не бояться мерить вещи на пару размеров больше. Ведь частенько так получаются по-настоящему смелые и притягательные луки.



Еще одна ценная рекомендация от Позена: наши фигуры редко подходят под фасоны, представленные в магазинах, поэтому нужно покупать предметы гардероба, ориентируясь на главную особенность фигуры. Например, если у женщины широкие бедра, платье сидит по ним идеально, но слишком широко в талии, то лучше купить его и немного ушить, чем снова потратить уйму времени на поиски нового.



Также кутюрье рекомендует уравновешивать пропорции с помощью одежды, если мы далеки от идеала песочных часов. При «прямоугольной» фигуре одежда должна обозначить талию, при грушевидной — увеличить плечи и т. д.

8. Аромат

«Сначала нужно вдохнуть женщину, а затем ее увидеть». Марсель Роша

Парфюм способен многое рассказать о человеке: подчеркнуть статус и характер, возраст или даже отношение к жизни. Так же как одежда или аксессуары, он отражает наш стиль, вкус и индивидуальность. Девушка из высшего общества пользуется парфюмом в умеренных количествах. Она уважает личное пространство и других людей и не станет сильно душиться, если предстоит долгое время находиться в небольшом помещении или в транспорте (особенно в самолете и поезде). Совет: чтобы не бояться переборщить с духами, можно подобрать парфюмированный дезодорант.

9. Бежевый

Бежевый уникален, но его часто недооценивают. С одной стороны, он классически нейтрален и сочетается практически с любым другим цветом. С другой стороны, выбрав его, мы добавляем в образ люксовый элемент и всегда остаемся в тренде. Не зря многих девушек уже десятилетия не оставляют равнодушными тренчи и пальто в бежевой цветовой гамме.

10. Красота в нас самих

«Руки — визитная карточка девушки. Шея — ее паспорт. Грудь — загранпаспорт». Коко Шанель

Как верно сказал Карл Лагерфельд, даже в джинсах и футболке можно выглядеть роскошно и элегантно. Вещи отличного дизайна встречаются в любой ценовой категории, но многое зависит от самого человека, его фигуры, состояния кожи, правильного макияжа, умения подать себя. Даже самые дорогие наряды не смогут скрыть наших комплексов и неуверенности.

А вы согласны с такими советами? Поделитесь мнением в комментариях.