10 модных вещиц, которые сделали знаменитых леди иконами стиля

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Знаменитые дамы из высшего общества постоянно находятся в поле зрения журналистов и модных критиков. Поэтому они обязаны выглядеть безукоризненно даже в мелочах. AdMe.ru собрал 10 леди, которые сделали незаметные на первый взгляд детали гардероба главной изюминкой своего стиля.

Сумки принцессы Дианы

Важным элементом в образах Дианы, без которого редко обходился ее выход в свет, является сумка. Принцесса испытывала особую любовь к этому аксессуару и обладала внушительной коллекцией. В 1995 году модный дом Dior даже создал в ее честь элегантную лаковую сумочку под названием Lady Dior.

Перчатки Жаклин Кеннеди

Секрет неповторимого стиля Джеки состоял в простых по крою, но изящных костюмах и платьях нежных цветов, шляпках и жемчужной нити на шее. Но особый шарм ее персоне придавали полудлинные перчатки. За ними Жаклин скрывала неидеальные кисти рук. И впоследствии сделала их своей модной визитной карточкой.

Серьги Грейс Келли

Принцесса Монако демонстрировала безупречный вкус и в качестве голливудской звезды, и в роли знатной особы. Незаметным на первый взгляд, но значимым элементом ее утонченного образа всегда были маленькие круглые серьги, которые она чаще всего предпочитала роскошным украшениям с большим количеством драгоценных камней.

Туфли Мишель Обамы

Став первой леди США, Мишель весьма скоро получила статус иконы стиля. Яркие цвета, пестрые принты и насыщенные оттенки отличают ее стиль от стиля других спутниц глав государств. А ее любимая обувь — элегантные лодочки на низком каблуке, которые всегда удачно украшают ее туалеты, — смогли сместить с модного пьедестала некогда любимые всеми туфли на шпильке.

Строгие, но женственные наряды Меланьи Трамп

Хотя у нее очень стройные ноги, новоиспеченная хозяйка Белого дома всегда выбирает длину платьев строго ниже колена. Помимо платьев-футляров в гардеробе Меланьи наряды с объемными юбками, которые эффектно подчеркивают ее привлекательные формы.

Брючные костюмы Карлы Бруни-Саркози

Супруга бывшего французского президента доказала всему миру, что черный уместен в любых, даже самых торжественных случаях. Равно как и брюки ничуть не менее эффектны, чем платья и костюмы с юбками. Тем более когда у того, кто предстает в этом образе, такие стройные ноги, как у Карлы Бруни.

Платья Летиции Ортис

В фешен-индустрии эта леди знаменита своим пристрастием к красным платьям. В нарядах алого, бордового, винного и других оттенков этого цвета Летиция появляется на особо значимых мероприятиях, а сами испанцы считают красный символом их блистательной королевы.

Мини Брижит Макрон

Глядя на супругу президента Франции, сложно поверить в то, что ей уже 64 года. Ее стройная фигура может составить достойную конкуренцию многим молодым парижанкам и, безусловно, позволяет носить мини. Что она с успехом и делает, появляясь на всевозможных светских событиях в однотонных платьях порой заметно выше колена.

Тюрбаны Шейхи Мозы бинт Насер аль-Миснед

Стиль этой восточной дамы — настоящий вызов всему арабскому миру. Ведь среди ее нарядов нет традиционных для страны черных платьев в пол, платков и накабов — головного убора, закрывающего все лицо, за исключением узкого пространства для глаз. Вместо этого Моза предпочитает носить тюрбаны, которые идеально гармонируют с ее нарядами. Эта изюминка ввела ее в ранг самых стильных первых леди.

Шляпки Кэтрин, герцогини Кембриджской

Главной отличительной чертой своего образа Кейт давно сделала шляпки самых причудливых форм и разнообразных цветов. Говорят, что в коллекции герцогини более сотни таких головных уборов, которые она умело сочетает с каждым нарядом и снова и снова демонстрирует многочисленным почитателям ее стиля, насколько он безупречен.