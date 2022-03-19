10 мифов о женском старении, которые давно пора выбросить на свалку истории

«Тебе уже 35, раньше рожать надо было», «Замуж давно пора, а то и в последний вагон запрыгнуть не успеешь», «Куда тебе работу менять? О семье подумала?». Эти и подобные фразы слышат многие женщины. И даже если они не подают виду, внутри им может быть неприятно от непрошеных советов и нравоучений.

Мы в AdMe.ru выступаем против любой дискриминации, а потому решили развеять 10 страшилок, которыми до сих пор пугают тех женщин, кто уже отгулял беззаботную юность.

1. «Нет ребенка — значит, не состоялась как женщина»

Увы, в XXI веке еще живы предрассудки о «предназначении» женщины, которое заключается в рождении детей и служении семье. Но у официальной науки другое мнение на этот счет. Один профессор поведенческих наук считает, что счастливее других чувствуют себя женщины, которые никогда не выходили замуж и не рожали детей. А профессор социологии изучала взаимосвязь между родительством и ощущением счастья. Прямой корреляции ученая так и не нашла. Конечно, дети многое привносят в жизнь родителей, но утверждать, что их наличие синонимично счастью, нельзя. Да и счастье ведь у каждого свое. Одна женщина найдет себя в семье, другой важнее всего построить карьеру, третьей — реализоваться в творчестве.

2. «Родить нужно до 30, потом пиши пропало»

Предположим, женщина решила родить ближе к 30 годам. Вместо того чтобы поздравить будущую мамочку, окружающие начинают ее запугивать: «Лишь бы родила сама, но это вряд ли, конечно», «Как ты за ребенком смотреть будешь? Сама-то уже старая». Создается впечатление, что 30 лет — это критический рубеж, после которого организм начинает распадаться на атомы. А что слышат женщины, которые решили стать мамами после 40? Посчитаем этот вопрос риторическим и обратимся к науке. Если женщине за 40, но у нее нет хронических заболеваний, она ведет здоровый образ жизни и получает качественный дородовой уход, ее возраст может вообще не повлиять на ход беременности. Но, разумеется, 40 лет — это уже не 20, и женщине нужно это учитывать. А для тех, кто переживает из-за криков диванных экспертов, что ребенок родится «какой-то не такой», существует пренатальная диагностика.

3. «Зовут замуж? Нужно идти, пока еще предлагают»

«Нечего парней перебирать» — скажет молодой девушке пожилая родственница, которая единственно верным решением в жизни считает найти себе пару. Побыстрее, конечно, и чтобы сразу наследника воображаемого престола родить. Если девушка послушает совета и побежит в ЗАГС с первым встречным, который в итоге окажется не таким уж замечательным мужем, родственница достанет второй козырь: «Плохонький, да свой». Но что неправильного в такой разборчивости или даже желании быть одной? Тем более что найти пару можно и в более солидном возрасте. Знакомая автора этой статьи вышла замуж в 43 года и отправилась с мужем бороздить просторы мирового океана на круизном корабле. Оба супруга достигли финансовой состоятельности и могут позволить себе наслаждаться моментом, а не выносить друг другу мозг из-за того, что не хватает денег на ипотеку.

4. «Нельзя просто взять и поменять профессию, если тебе не 20»

Чтобы понять, действительно ли можно резко поменять работу, в США опросили штатных специалистов разных отраслей и с разным уровнем образования. Почти половина респондентов ответили, что кардинально сменили свою профессию. Люди не чувствовали себя счастливыми раньше, были недовольны зарплатой или устали топтаться на месте. «Ну ладно, — подумает недоверчивый читатель, — недавние выпускники поработали пару лет и ушли в поисках места, где платят больше». А вот и нет. Средний возраст респондентов — 39 лет. Поменять профессию можно в любом возрасте. Но важно при этом понимать, что в некоторых отраслях, например в рекламе, будет сложно (хотя и не невозможно) получить даже должность начального уровня.

5. «На 4-м десятке пора выбросить красивые платья и достать мешок для картошки консервативной длины»

На сайте журнала Vogue есть статья, написанная женщиной, которая только в 30 лет нашла свой стиль и начала одеваться как ей хочется. Всю жизнь родители, родственники и другие люди диктовали ей, как она должна выглядеть. Девушка боялась выделяться и выбирала одежду, которая не спровоцирует насмешки или осуждение. Лишь в более зрелом возрасте героиня выбросила на помойку слоган «Скромненько, но со вкусом» и впустила в свой гардероб яркие и женственные вещи. Мы уверены, что выбор одежды — это личное дело каждого человека. А консультантам, которые позволяют себе отпускать ехидные комментарии, стоит пройти курс клиентоориентированности и попробовать не хамить людям, делающим выручку их магазину.

6. «С возрастом женщины заплывают жиром и целлюлитом»

Большинство женщин с возрастом действительно набирают вес. Мышечная ткань начинает замещаться жировой, метаболизм замедляется. В период менопаузы поддерживать прежний вес уже сложнее. Но это не значит, что женщины обречены на то, чтобы становиться тяжелее и объемнее с каждым годом постклимактерической жизни. Набор веса почти неизбежен в 2 случаях: либо женщина питается как раньше, но не увеличивает при этом физическую активность, либо имеет генетическую предрасположенность к лишнему весу. Фактор генетики отменить невозможно, но вот изменить образ жизни под силу, наверное, всем. Чтобы удерживать вес и не стремиться к идеальной форме шара, нужно урезать суточный рацион примерно на 200 калорий и хотя бы 2,5 часа в неделю заниматься быстрой ходьбой.

7. «Морщин и седых волос с каждым годом будет больше, а былой привлекательности — меньше»

С возрастом волосы естественным образом теряют пигмент и становятся седыми, а кожа уже не такая упругая, как раньше. Однако, переживая по поводу подобных вещей, человек делает лишь хуже самому себе. На старение влияют 3 основных фактора: окислительный стресс, гликирование и сокращение теломер. При этом сокращение теломер активизируется, когда человек испытывает стресс. Грубо говоря, чем больше мы нервничаем, тем быстрее стареем.

8. «Чтобы не выглядеть как чучело, придется не вылезать из кабинета косметолога и пластического хирурга»

Инъекции ботокса — самая распространенная косметологическая процедура в мире. В целом она считается безопасной, но последствия не всегда приятные. Пациенту вводят токсин, который временно блокирует движение лицевых мышц. Лицо может превратиться в «маску», которая не слушается своего хозяина. По этой причине об инъекциях ботокса пожалела Николь Кидман. Филлер — это гелеобразное вещество, которое вводится под кожу и восполняет недостающий объем. Но не навсегда, ведь организм постепенно расщепляет большинство препаратов. Чтобы сохранять эффект, процедуру придется делать снова и снова. При этом нет никакой гарантии, что человек будет доволен результатом. Вместо того чтобы пытаться бороться с генетикой и молиться на инъекционные препараты, гораздо эффективнее изменить образ жизни. Или даже полюбить свои морщины глубиной с Марианскую впадину, ведь они естественны.

9. «Веселые тусовки остались позади»

Если человек не родился с золотой ложкой во рту, ему придется обеспечивать себя и думать о таких невеселых процессах, как поддержание порядка дома. Логично, что женщины, которые ходят на работу и занимаются семьей, могут казаться скучными на фоне студенток, у которых голова еще не идет кругом от всех этих серьезных вещей. Но у тех же студенток нет жизненного опыта, который помогает принимать максимально продуманные решения. И, как правило, нет денег, чтобы исполнять свои «хотелки». Так что у каждого возраста свои прелести, и веселые тусовки с гитарой и роллтоном было бы странно сравнивать со «скучным» застольем в хорошем ресторане.

10. «С молодежью станет не о чем разговаривать»

Вряд ли по достижении определенного возраста человек уже не может изучить новые тренды или завести аккаунт популярной социальной сети. А то, что женщина, например, не является известной моделью или актрисой, не мешает ей писать посты и общаться с разными людьми. Даже такое «олдовое», казалось бы, увлечение, как кулинария, не делает даму аутсайдером современного общества. Она может снимать видеорецепты и собирать восторженные отзывы от подписчиков.