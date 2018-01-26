10 мемов, которые стали частью нашей жизни

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Слово «мем», которое означало единицу культурной информации, способную размножаться, впервые употребил профессор из Оксфорда Ричард Докинз еще в 1976 году, хотя популярность оно обрело лишь совсем недавно. Сейчас же мемы стали своего рода современным народным творчеством, без которого в соцсетях просто не обойтись.

AdMe.ru сделал подборку современных мемов, которые особенно полюбились интернет-пользователям.

10. Ждун

Мем милого ждуна появился благодаря голландской художнице Маргрит ван Бреворт. Именно она создала серое существо с головой морского слона для ежегодного конкурса скульптур в Лейдене. Создательница хотела изобразить пациента, который ждет своей очереди и надеется на лучшее.

9. Повар солит мясо

Повар из Турции по имени Нусрет Гёкче обрел мировую славу благодаря своему стилю и уникальной манере солить еду. Этот жест покорил интернет-пользователей и впоследствии стал мемом.

8. Неверный парень

Снимок неверного парня был создан для продажи на фотостоках фотографом Антонио Гиллемом из Барселоны. Популярность фото набрало в августе 2017 года, после публикации в инстаграм-аккаунте @_dekhbhai_ (2,3 млн подписчиков).

7. Фильм «Оно»

В 2017 году вышел ремейк фильма «Оно» по одноименной книге Стивена Кинга. В связи с популярностью фильма в прокате в сети начали создавать мемы со стоп-кадром, где клоун прячется в канализации. Мем олицетворяет невозможность противостоять своим желаниям.

6. Пол — это лава

Все началось с ролика в инстаграме, где ребята из Великобритании вспомнили детскую игру «Пол — это лава», согласно правилам которой нельзя становиться на пол. Видео быстро стало вирусным и даже превратилось во флешмоб. Самым популярным мемом на эту тему считается фото афроамериканца в кожаной куртке, который очень высоко подпрыгнул в шпагате.

5. Птица с руками

Грозная птица разновидности волчок с широко расставленными ногами и пририсованными руками выражает недовольство каким-то событием.

Интернет-пользователей покорила грозная стойка птички, и изначально ее дорисовывали к фотографиям гопников, из-за чего даже прозвали «птица-гопник». А в 2017-м птица уже стала самостоятельным персонажем.

4. Моргающий парень

Дрю Сканлон, голубоглазый парень, который превратился в мем, является сотрудником сайта о компьютерных играх GiantBomb. Во время игры один из игроков нецензурно выругался, на что Дрю отреагировал морганием. Сейчас же мем с моргающим парнем используется, чтобы выразить недопонимание.

3. Сияющий мозг

Мем в формате комикса появился в Америке и олицетворял придуманное в интернете слово Whomst, которое высмеивало людей, помешанных на грамматике и постоянно исправляющих неправильное употребление Who вместо Whom. Мем используют как для того, чтобы показать процесс просветления, так и в ироничном смысле, чтобы, наоборот, подчеркнуть глупость происходящего.

2. Подумай

Персонажем этого мема стал британский актер Кайоди Эвуми, который сыграл роль в сериале #HoodDocumentary. В одной из серий он говорит фразу: «Я думаю, что Рэйчел красотка, потому что она умная», и в это время подносит палец ко лбу. Именно этот стоп-кадр начали активно популяризовать в сети, подписывая самыми очевидными фразами.

1. У меня лапки