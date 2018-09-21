10 способов начать все с нуля в новом городе

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Меня зовут Алена, и впервые я переехала в новую страну в 17 лет. Мне так понравилось это ощущение чего-то нового и неизведанного, что вот уже 10 лет как я продолжаю ездить по странам Европы (Чехия, Германия) и городам России (Москва, Питер). Но переезд в новое место без друзей и знакомых может быть довольно сложным с психологической точки зрения. Поэтому за все эти годы я нашла для себя несколько хитростей, которые очень помогают, если решаешь сменить место жительства, начать все с нуля и познакомиться с новыми людьми.

Сегодня я поделюсь с читателями AdMe.ru самыми проверенными из этих хитростей.

1. Выбрать место, где есть много разных заведений

Японская еда и русские плюшки на одной улице — это вам не Европа.

Перед тем как выбрать новое место жительства в незнакомом городе, я всегда смотрю на карте не только ближайшие станции метро, но и заведения, которые окружают его. И задаю себе несколько вопросов: Насколько легко в этих заведениях знакомиться с новыми людьми?

Насколько эти заведения отвечают моим интересам?

Насколько легко лично мне жить в таком соседстве? Таким образом, я поняла, что жизнь в отдельном домике рядом с зеленой зоной города сильно отрывает меня от новых друзей и я не готова на это, какой бы чистый воздух меня ни окружал. Поэтому лично я всегда выбираю центральные районы.

2. Почувствовать себя туристом

Лакомиться знаменитыми питерскими пышками надо обязательно в компании. И с кофе!

Для кого-то же пишут отчеты все эти люди в Google Maps и на Booking.com? Не говоря уже о том, что вы можете найти практически все туристические места на официальных сайтах городов и легко позволить себе исследовать исторические и культурные памятники города. Обычно сразу после приезда в город, когда я выдохну и разложу по полочкам все то, что поместилось в мой чемодан, я отправляюсь исследовать. Музеи и городские достопримечательности — это отличные места, для того чтобы завести новые интересные знакомства. А еще устраиваю себе «день туриста» и смотрю на все свежим взглядом. Если вы хотите попробовать сделать это в городе, где прожили уже довольно долго, можно устроить себе, как говорят американцы, «дейкейшен» (от англ. daycation: day + vacation) — отпуск длиной в один день. Снять комнату в маленьком отеле, в районе, где вы никогда не бываете, и отправиться на экскурсию. Поверьте, оно того стоит.

3. Обратиться к соцсетям

Группы в фейсбуке, которые я читаю в зависимости от города и моих потребностей.

Практически у любого города в России есть свои группы в соцсети «ВКонтакте», а абсолютное большинство заграничных городов имеют группы в фейсбуке. Я регистрируюсь в группах сразу на двух языках — русском и английском, чтобы информации было больше и она была разнообразной. Кроме того, если вы переезжаете в другую страну, очень полезно найти группу своей диаспоры на данной территории. Такие группы полны людей, которые легко готовы поделиться лайфхаками, накопленными за годы жизни в этой стране. Например, можно получить ответы на большинство бытовых вопросов, найти контакты проверенных работников (юристов, домработниц, бухгалтеров), отыскать хорошую квартиру, да и просто завести новых друзей. Как-то в одном из таких сообществ мне помогли написать апелляцию по моему вопросу с визой и в итоге остаться в Чехии.

4. Позволить вашей собаке «выгулять» вас

Мой постоянный компаньон — хаски по кличке Скай. Благодаря ей я посмотрела уже не один город с самых неожиданных ракурсов.

Все, кто являются хозяевами четвероногих, знают, что переезд с питомцем — это всегда куча проблем, особенно если это переезд в другую страну. Дополнительные сборы на дорогу, справки из министерства сельского хозяйства и личный ветпаспорт — это must-have для тех, кто путешествует с хвостатыми. Моего питомца зовут Скай. Она попала ко мне 7-месячным щенком, и вот уже полтора года мы не расстаемся. Как правило, я выгуливаю собаку по 3 часа в день, и этого времени как раз достаточно для того, чтобы пройтись по всему центру города или побегать в парке. Скай также помогает мне познакомиться с новым городом: я просто выбираю день и позволяю собаке вести меня туда, куда ей захочется. Мне же остается только смотреть по сторонам и включить навигатор, чтобы проложить обратный путь домой и отметить интересные места.

5. Выбрать себе любимое место

Место, в которое мне приятно приходить в Питере.

Несколько раз в моей жизни пятничный вечер «находил» меня в новом городе, где не было рядом ни одной знакомой души (пес не считается). И я придумала этот одновременно простой и для некоторых немного сложный способ познакомиться c местными. У него есть несколько правил: Выбирайте место, где есть возможность действительно поговорить с другими людьми, а не сидеть молча подальше друг от друга.

Заставьте себя положить мобильный телефон в сумку или в карман: стена из пикселей надежно отгораживает вас от реального мира, и вы просто перестаете замечать, что происходит вокруг вас. Кроме того, ответьте честно, вы сами подошли бы познакомиться с человеком, который увлеченно копается в своем девайсе?

Не бойтесь начать разговор. Что самого страшного может произойти? Человек вдруг убежит от вас в ужасе? Вероятность подобной реакции стремится к нулю. Более того, замечено, что чем чаще проделываешь подобные вещи, тем легче для вас они становятся. Благодаря этим правилам еще ни разу я не уходила из любимого заведения без новых знакомств. Кстати, выпивать совсем не обязательно, ягодный морс тоже чудесно подходит.

6. Найти соседа

Мои очаровательные московские соседки, которых я нашла благодаря соцсетям.

На самом деле «коливинг» (от англ. coliving — «совместное проживание») — это отличный вариант для путешественников, который подходит каждому, независимо от уровня заработной платы. В Москве я впервые остановилась у моей подруги детства, и мы обнаружили, что за 26 лет дружбы нам все еще есть о чем поболтать на кухне. Не говоря уже о том, что она познакомила меня со многими замечательными и талантливыми людьми. Видимо, поэтому я задержалась в Москве не на 2 месяца, как планировала изначально, а на 8. Чтобы найти хороших соседей, я придерживаюсь следующих правил: Подыщите кого-то, кто уже живет в новом для вас городе определенное количество времени.

Пообщайтесь с этим человеком до того, как соберетесь жить вместе. Обсудите несколько важных моментов: деньги и оплата счетов, порядок уборки совместной территории, личные границы, появление животных и гостей в доме и т. д.

Дайте себе время привыкнуть: договоритесь на тестовый период в несколько месяцев. За это время люди обычно прекращают играть в «идеальных соседей» и либо приходят к компромиссу, либо понимают, что один из них (или оба) не могут уживаться с другим.

7. Заняться шопингом для обустройства новой квартиры

Создание этого панно на стене заняло у меня целые выходные, но при этом отлично помогло расслабиться.

Купите что-нибудь для обустройства того дома, где вы теперь живете, или проведите небольшие ремонтные работы. Это послужит сразу нескольким целям: В какой-то момент из-за чувства одиночества или тревоги по поводу принятого решения о переезде хочется сбежать обратно, в круг знакомых нам людей, в привычную обстановку. И в том, чтобы этот момент прошел быстрее и легче, мне помогает именно такое место, которое создано лично мной для меня же. Новый декор и красивые вещицы, выбранные только для этого дома, помогают почувствовать себя спокойно и расслабленно. Вы замечали, как большие покупки привязывают нас к одному месту? Мы гордимся покупками, от них тяжело избавиться впоследствии, и они служат маленькими «якорями» в нашей новой «бухте». Когда вы создаете дом, который вам не хочется покидать, где вам комфорто и уютно, тоска по старому укладу уже гложет не так сильно: да, новый дом совсем другой, но вы точно так же можете сделать его «своим». Кстати сказать, близкие довольно часто отговаривают меня от «трат на место, где я опять проведу не больше 2 месяцев». Но это очень важно лично для меня, ведь даже 2 этих самых месяца я не готова жить на той территории, которая мне неприятна: это влияет на мое настроение, а настроение — на мою работу.

8. Попробовать новое хобби

Почти в свой день рождения в Москве я впервые вышла на сцену со своим материалом и отчитала первые 5 минут стендапа на английском. А сейчас я готовлюсь к выступлению на фестивале искусств в Эдинбурге в 2019 году.

Если вы всю жизнь собирались спеть в караоке или поиграть на сцене местного театра, то самое время этим заняться. Во-первых, у вас куча свободного времени: без старых друзей, которые периодически приходят или же зовут в гости, вечера становятся довольно пустыми. Во-вторых, если вам до этого не позволял страх, то расслабьтесь: никто из этих людей вас не знает, а вы не знаете их. Да и, скорее всего, вы никогда больше не встретитесь. Может быть, именно это поможет вам найти свое призвание.

9. Заняться спортом

Фрисби как спорт у нас как-то не задался.

Если откровенно, я не люблю спорт. При этом, когда листаешь новости в инстаграме, кажется, что им занимаются все, а я просто какая-то не такая. Но чтобы заняться спортом, необязательно ходить в тренажерный зал. Есть еще миллион вариантов активного времяпрепровождения, которые позволяют держать себя в форме и познакомиться с людьми, увлеченными этим же самым занятием. Танцы. Любые, десятки вариантов, многие клубы даже предлагают обучение парным танцам, при этом можно приходить без пары; а в такой близости хочешь не хочешь, но однозначно придется пообщаться. Лично мой фаворит — джаз-фанк.

Любые, десятки вариантов, многие клубы даже предлагают обучение парным танцам, при этом можно приходить без пары; а в такой близости хочешь не хочешь, но однозначно придется пообщаться. Лично мой фаворит — джаз-фанк. Скалодром. Если ручки слабые, самое то. Однако придется попрощаться с длинными ногтями.

Если ручки слабые, самое то. Однако придется попрощаться с длинными ногтями. Вейкбординг. Даже если не живешь у моря, есть закрытые водоемы (и таких мест довольно много), где люди занимаются вейкбордингом.

Даже если не живешь у моря, есть закрытые водоемы (и таких мест довольно много), где люди занимаются вейкбордингом. Йога в парке (в летнее время) или в зале (в любое другое). Тут я пытаюсь уговорить себя, но все равно не могу полюбить этот вид... релаксации. Хотя многим очень нравится.

(в летнее время) или в зале (в любое другое). Тут я пытаюсь уговорить себя, но все равно не могу полюбить этот вид... релаксации. Хотя многим очень нравится. Групповые тренировки с собаками. Это как детский садик для четвероногих, где ты сам и «воспитываешь» своего питомца. Но псам тоже важна социализация. И многое другое, о чем я еще не упомянула в рамках этой статьи.