10 историй из личных записей психолога, по которым можно снимать комедии

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Что для обычного человека — из ряда вон выходящее, то для психолога — просто рабочий день. Но бывают клиенты и консультации, от которых даже профессионалы впадают в ступор. Именно о таких случаях в своем паблике рассказывает писатель Дмитрий Шапошников. А свои истории он пишет по мотивам реальных случаев из практики своего друга-психолога.

Мы в AdMe.ru считаем, что работа психолога — это кладезь ироничных и не очень, но всегда жизненных историй. И вот лишь небольшая часть из них. За остальными — в паблик Дмитрия Шапошникова.

Пока не женишься, счастья не будет

Мужчина, 36 лет: — И тут она говорит: «Пока не женишься, не будет тебе счастья!» И все, жизнь сразу же пошла под откос. Чертова ведьма! — Подождите, вы хотите сказать, что вас сглазили? — Сглазили, навели порчу или как там это называется, — сокрушенно вздохнул он. — Но разве в таких случаях не обращаются в церковь или еще куда-нибудь? — Я обращался — бесполезно. Все повторяют одно и то же: «Женись, и все пройдет». — И почему же вы так не поступили? — Это невозможно! — он закрыл лицо ладонями и выдал: — Я уже женат!

Скорая для экзаменатора

Женщина, 31 год: — В итоге я разбила очередную машину! — закончив историю, она не выдержала и заплакала. — Ничего страшного, такое могло случиться с каждым. — Четыре раза подряд?! — громко всхлипывая, пробормотала клиентка. — Это могло случиться только со мной! — Знаете, существуют люди, которым потребовалось гораздо больше попыток, чтобы успешно сдать вождение. — Что-то я сомневаюсь, что они при этом разбивали машины, на которых ехали. Во время третьей сдачи я даже вызывала скорую для экзаменатора! А еще я случайно подслушала, как они бросали монетку: кому в этот раз «повезет» со мной садиться.

Есть такая профессия — слушать мужчин

Мужчина, 42 года: — Расскажите, что именно вас беспокоит? — Ничего, — он в который раз одернул рукав, чтобы я могла восхититься его золотым «Ролексом», стоившим больше, чем я зарабатывала за год. — Абсолютно ничего. — Зачем же тогда вы пришли на прием? — Захотелось пообщаться. — Боюсь, что я не совсем вас поняла. — Конечно не поняли, дорогуша. Видите ли, обычно для этого я обращаюсь к, так сказать, «профессиональным» нимфам. Но с ними же не о чем поговорить, — он притворно зевнул. — И тут я услышал от одного друга, что вы весьма образованная женщина, плюс довольно симпатичная, а еще умеете слушать мужчин, как никто другой. — ... — Кстати, у вас тут весьма удобный диван.

Я ведь люблю жену!

Мужчина, 39 лет: — ...Причем у меня сносит голову только в командировках. — И как часто это происходит? — Семь-восемь раз в год, — стыдливо опустив глаза, ответил он. — Понимаете, оказавшись в другом городе, я словно оживаю: хочется куда-то бежать, что-то делать. Вот только потом, когда все, что надо и не надо уже сделано, у меня внутри сердце сжимается от стыда. — И все же вы пришли только сейчас. Что послужило поводом? — Чаще всего я бываю в Минске, где с недавних пор провожу время с одной и той же женщиной. Наверное, я боюсь, что однажды просто могу не вернуться обратно, — пробормотал клиент, затем, встрепенувшись, добавил: — Я ведь люблю жену и не хочу ее бросать! —А вы не думали, что можно перестать ездить по командировкам или вообще сменить работу? — Мм... нет.

Все люди меня ненавидят

Мужчина, 34 года: — Люди меня ненавидят! — Почему вы так решили? — Вижу, — он устало вздохнул. — Повсюду: в магазине, когда забираю ребенка из детсада, на парковке возле офиса, где работает жена. Поначалу все идет хорошо, но потом окружающие узнают, кем я работаю, и тут же меняются. — И кем же вы работаете? — Налоговым инспектором. — Вот оно как... — Смотрите, вы сделали то же самое! — воскликнул клиент. — Вы перестали улыбаться!

Все решила собака

Мужчина, 32 года: — Полгода назад мы у друга на даче отмечали его день рождения. Я тогда был один, жена осталась дома. И, как водится в таких ситуациях, все были крайне веселы и раскрепощены. В общем, ну вы поняли. На утро выяснилось, что я стал «чуть ближе» с сестрой именинника — Катей. — А дальше? — Мы какое-то время избегали друг друга, но воспоминания все-таки остались. В общем, так получилось, мы еще раз встретились, со всеми вытекающими, что называется. Ну нам понравилось, и мы продолжили встречаться, благо она работала совсем рядом. Как-то вечером я привел Катю домой — жена тогда была за городом, — ну и мы неплохо провели время. На следующий день она ушла, а наш пес Чарли начал так на меня смотреть, будто упрекал в измене. Я уходил на работу, а он на меня смотрел этим взглядом. Я приходил — и он встречал меня как настоящего предателя. Даже начала гложить совесть, и все из-за этого пса! — Неужели вы избавились от собаки? — Как вы могли так подумать?! — возмутился клиент. — Мы с Чарли вместе уже лет восемь! Я подал на развод...

Превосходство за 400 тысяч

Мужчина, 34 года: — ...Но ничего не могу с собой поделать! — почти выкрикнул он. — То есть, увидев какую-то вещь внутри игры, вы не можете себе отказать в ее покупке? — Не только вещь! Это может быть какая-то возможность стать сильнее других игроков или какое-то важное дополнение, открывающее новые уровни, — да что угодно! — И как давно это началось? — Не знаю, наверное, лет пять уже, — слегка успокоившись, ответил клиент. — Раньше я считал, что смогу себя ограничивать и буду покупать только самые нужные вещи, но это была ошибка. Теперь почти вся моя зарплата уходит на игры. — То есть вы считаете, сколько потратили? — Конечно, — впервые на его лице появилась улыбка. — Это показывает мое превосходство над остальными. За год я закинул почти четыреста тысяч!

Крайняя степень

Женщина, 31 год: — Мы с мужем переехали после свадьбы к его матери, и я сразу же поняла: житья мне с ней не будет. Неделю назад мое терпение лопнуло, и я сказала Сергею, чтобы он покупал квартиру и отправил мать туда. — И что же он ответил? — Что я сильно ошибаюсь, раз считаю, что смогу выжить свекровь из ее собственного дома! — клиентка повысила голос. — Но я-то не дура — бросать трехкомнатную квартиру в центре ради однушки где-нибудь на отшибе! — И чем же я могу вам помочь? — Как это чем?! Вы должны написать мне справку, где укажете, что у меня крайняя степень депрессии из-за невозможности жить со свекровью именно на этой жилплощади. — Предположим, я выдам вам такой документ. Что вы будете делать с ним? — Могли бы и догадаться! — она даже выпятила губы от возмущения. — Я предъявлю ее Сергею и скажу, чтобы он отправил эту старую дрянь куда-нибудь подальше, если, конечно, его заботит мое здоровье. Понятно? А теперь давайте пишите скорее — я тороплюсь!

Так говорил Владыка

Женщина, 29 лет: — Я была членом этой общины почти девять месяцев, а потом в коммуну ворвались вооруженные люди и арестовали нашего Владыку. Нас долго допрашивали, после чего молодых последователей вроде меня отпустили домой. — Как отреагировали родители на ваше возвращение? — Они были очень рады, пару месяцев вообще пылинки с меня сдували. Стоило показаться на улице, как соседи по подъезду начинали показывать пальцем и шептаться про то, какая ужасная вещь секты. — И вы не знаете, как пережить это? Потому и пришли ко мне? — Нет, я пришла потому, что хочу найти в себе силы возродить нашу общину. — Что-что, простите? — Моя мечта — последовать заветам Владыки и начать передавать его учение другим людям, — ответила девушка и, заметив мое замешательство, добавила: — Понимаете, коммуна — единственное место, где я была счастлива.

Жить без него не могу

Женщина, 29 лет: — Почти полгода назад меня бросил парень, а я жить без него не могу! Чего только не перепробовала. — Например? — Писала ему, умоляла вернуться, позвонила его родителям, начала выкладывать в соцсети фотографии, на которых за мной ухаживают состоятельные мужчины, где я вместе с ними веселюсь на вечеринках или на пляже. — А почему он вас бросил? — Мм, — замялась она. — Я ему несколько раз изменяла.

Безусловно, из таких клиентов вышли бы очень колоритные персонажи комедийных фильмов. А вам приходилось встречаться с похожими людьми?