10+ фактов о чае от эксперта, которые объяснят, почему мы всю жизнь пили его неправильно
Александр Невский живет в Санкт-Петербурге и уже 10 лет увлечен культурой чаепития. Он владеет интернет-магазином лучшего чая из Азии и регулярно проводит дегустации и благотворительные акции. Чайный мастер уверен, что самые качественные листья растут на плантациях Китая, и знает все об их правильном выборе и заваривании. А еще Александр много пишет о культуре употребления этого древнего напитка, который мудрецы называли «чистейшим счастьем».
Специально для читателей AdMe.ru чайный эксперт объяснил, почему не нужно ждать ни минуты, чтобы напиток заварился; развенчал популярные мифы о богатстве вкуса индийского чая и рассказал, о чем на самом деле говорит маркировка «органик» на упаковках.
- Изначально любой сорт чая — зеленый. Позже из листьев делают разные виды, и от того, как их обработают и какое количество операций с ними произведут, зависит окончательный тип: белый, желтый, зеленый, улун или черный.
- Каркаде и травяные чаи — это чайные напитки. Чай делают из листьев растения Сamellia sinensis, все остальное — напитки или травы.
- Чай растет не только на кустах, но и на деревьях. Во втором случае сырье, как правило, дороже: большая и старая корневая система позволяет листьям впитывать больше минеральных веществ и витаминов.
Так растет чай «юнь нань».
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Легенда про «эрл грей». На корабле везли чай и бочки с бергамотовым маслом. Во время качки одна из бочек разбилась и масло попало в мешки с листьями. Брак продали значительно дешевле в одном из портовых городов. А позже люди начали интересоваться, не привезли ли еще «того самого чая с бергамотом».
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Пуэр. Тот самый, который пахнет землей, рыбой, носками и прочими «приятностями». Так вот, на самом деле его не хранят в земле. Лет 10 назад в рекламе использовали эту байку для привлечения внимания, и она прочно засела в головах людей. Не верите? Тогда закопайте листья, а через год попробуйте откопать и заварить.
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И все-таки почему пуэр пахнет прелостью? При изготовлении он около месяца находится в помещении с высокой влагой и сбрызгивается водой. Бывает он черным и зеленым. Последний ценится выше. Это, ко всему прочему, еще и хорошая инвестиция. Помню, цена за блин пуэра одного производителя меньше чем за год выросла с ₽ 3,5 тыс. до ₽ 15 тыс.
- Стоит запомнить раз и навсегда, что качественный чай никогда не станут ароматизировать. Хорошее сырье выкупят всегда, иногда урожай на лучших плантациях распределен заранее. Естественно, речи об искусственном добавлении аромата такому напитку идти не может.
- Всем известный молочный улун, увы, тоже ароматизирован. На его родине, в Тайване, этот вид чая обладает одной приятной особенностью — сливочной ноткой. Англичане, попробовав улун, захотели усилить во вкусе эту «сливочность», но без добавок сделать это не получилось.
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Не покупайте чай в гипермаркетах. Качество продукта ниже среднего, лежит он там долго, да и условия хранения вызывают много вопросов. Я уже не говорю о том, что цена в магазинах раз в 15 выше, ведь в нее заложены аренда помещения, зарплата сотрудников и еще много всего.
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Связанный чай — тот, что раскрывается красивыми цветочками, — профанация. Делается он исключительно для красоты, и его не пьют, им украшают столы. Одним словом, маркетинг.
- Важно всегда промывать чай перед завариванием. Знали бы вы, сколько раз он бывает на полу и что еще с ним происходит! А еще качество воды может как испортить напиток, так и, наоборот, преобразить его. Я использую бутилированную воду для заварки.
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Скорее всего, вы пьете чай неправильно. Его не нужно настаивать по 10 минут в заварнике. Это все эхо СССР, когда чай был дефицитом. Чтобы вкус напитка по-настоящему раскрылся, необходимо обдать чайник кипятком, засыпать чай и хорошо его промыть. Затем вылить воду, снова добавить кипяток и через 10–15 секунд (!) разлить по чашкам. Да, чай заварился. Да, он будет вкусный.
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Друзья, запомните: после чаепития заварку выбрасываем. Как только она остыла, ей конец. Это больно, но так надо. Иначе выделяются токсины, да и вкус совсем не такой, как у свежего напитка.
- Хороший чай — недешевое удовольствие. Самый дорогой — китайский «да хун пао», он был продан на аукционе более чем за $ 200 тыс. А в России несколько лет назад блин пуэра на аукционе купили за ₽ 1 млн. Но аукционный продукт — это отдельная история.
- Популярно мнение старшего поколения, что в СССР поставляли из Индии вкусный чай не в пример нынешнему. Так вот, индийским листьям далеко до совершенства. В этой стране они используются как основа напитка масала, а в нем главное — специи. И соответственно, пряностям отведена главная роль в раскрытии вкуса.
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Еще немного о пресловутом индийском чае. Это масс-маркет: 98 % сырья собирают машинным способом, и хорошего там очень мало. Ну а к 2 % качественного индийского продукта я отнес бы только «дарджилинг». Его называют шампанским в мире чая и часто раскупают по предзаказу. Речи о том, чтобы приобрести хороший «дарджилинг» в супермаркете, идти не может. Очень дорого!
В Дарджилинге, штат Ассам, растет единственный качественный чай Индии.
- Greenfield — российская компания, показывающая пример грамотного маркетинга: использование хорошей упаковки и английского названия. Кстати, раньше считалось, что если чай куплен в России, значит, в качестве можно не сомневаться. Он шел через Великий шелковый путь, поэтому не мог отсыреть. В Европе такой чай высоко ценился.
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В чайной индустрии, как и во многих других, есть следование моде. Рекламщики и маркетологи умело этим пользуются. Сейчас модно вести ЗОЖ? Тогда на упаковке появляется подпись «органик», и вот уже стоимость продукта в разы выше.
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Напоследок посоветую доступный и вкусный чай, который продается в России и Европе, — черный «дянь хун» и «сяо чжун». Для любителей зеленого хорошим выбором станут «те гуань инь», «сы цзы чунь» или «алишань». В моей чайной в Петербурге с радостью вас угощу.
Александр на родине «да хун пао» — самого дорогого чая в мире.
А вы как относитесь к чаю? Завариваете листовой или предпочитаете пакетированный?