10+ фактов о чае от эксперта, которые объяснят, почему мы всю жизнь пили его неправильно

Легенда про «эрл грей». На корабле везли чай и бочки с бергамотовым маслом. Во время качки одна из бочек разбилась и масло попало в мешки с листьями. Брак продали значительно дешевле в одном из портовых городов. А позже люди начали интересоваться, не привезли ли еще «того самого чая с бергамотом».

Пуэр. Тот самый, который пахнет землей, рыбой, носками и прочими «приятностями». Так вот, на самом деле его не хранят в земле. Лет 10 назад в рекламе использовали эту байку для привлечения внимания, и она прочно засела в головах людей. Не верите? Тогда закопайте листья, а через год попробуйте откопать и заварить.