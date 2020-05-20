10 человек рассказали, как проходит в школах их стран один из самых нелюбимых предметов в мире

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Физкультура считается одним из самых нелюбимых школьных предметов у учащихся. Справка об освобождении, забытая форма или побег с урока — довольно распространенные ситуации. Возможно, такое отношение связано с массой других переживаний и комплексов подрастающего поколения: физиологические изменения, неудобная форма, рост, масса тела. Ко всему прочему весь класс должен прыгнуть или пробежать строго по нормативу, индивидуальная физическая подготовка ребенка не учитывается.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как относятся к этому предмету родители и школьники других государств. А бонусом к статье станет откровенный рассказ учителя физкультуры о щекотливых нюансах работы, с которыми пришлось столкнуться в стенах школы.

1. Индия

В бесплатных государственных школах физкультуры как отдельного предмета нет, но у детей есть свободное время между уроками, когда они могут надеть спортивную форму и побегать, попинать мяч или поиграть в почитаемый всеми индийцами крикет. В платных частных школах выбора спортивных секций побольше: шахматы, карате, теннис, футбол. И даже оборудованы помещения для йоги. Пользователь LiveJournal поделился своими впечатлениями: «Для лучших учеников создана необычная мотивация — их фотографии публикуют в местных газетах, а иногда и развешивают по городу вместо рекламы. Для многих родителей увидеть своего ребенка на таком плакате — настоящая гордость».

2. Китай

Пропаганда ЗОЖ в Китае видна сразу: 5–6 уроков физкультуры в неделю — это норма. Каждое утро проводится обязательная зарядка. Нагрузки здесь просто колоссальные, зато самых одаренных в спорте в будущем включают в спортивный резерв страны. Одно из самых странных упражнений — это когда ученики задерживают дыхание и окунают голову в таз с водой. Так они развивают дыхательную систему: в случае утопления это поможет дольше продержаться под водой. Вот что вспоминает Светлана после экскурсии в китайскую школу: «У всех учащихся на руках были электронные браслеты. Их надевают перед началом урока. Благодаря такому гаджету снимаются медицинские показатели ребенка — пульс, давление. В спортзале был размещен экран, на котором эти данные высвечиваются. Если показатели выходят за пределы норм, ребенку снижают нагрузку».

3. Канада

«Во всех школах зимние виды спорта включены в обязательную программу. Порой создается впечатление, что в этой стране люди рождаются с комплектом лыж, парой коньков и сноубордом», — шутит пользователь Pikabu о канадцах. Канада — родина хоккея, поэтому во многих школах есть собственные стадионы, спортивные комплексы, бассейны и крытые катки. Школьные хоккейные команды тренируются профессионально и принимают участие в чемпионатах, вплоть до национального уровня. Здесь практикуют пешие и велосипедные прогулки в теплое время года, а зимой — лыжный спорт, коньки или сноуборд. Также популярностью пользуются фрисби, йога, спортивная рыбалка, регби.

4. Япония

В 1-м классе ребенка тестируют на наличие проблем со здоровьем и наблюдают за ним вплоть до окончания школы. Для учеников составляют индивидуальную программу питания и специальные упражнения. В школах преподается по 8–10 видов спорта, из них много секций боевых искусств: карате, сумо, джиу-джитсу. Плавание — обязательный предмет со своими нормативами. Все учителя физкультуры должны иметь медицинское образование. Эта профессия является одной из самых высокооплачиваемых в стране: так, зарплата учителя может конкурировать с зарплатой директора крупного холдинга. Пользователь Pikabu, побывавший в японской школе, рассказал и про дополнительные физические нагрузки для учеников. Вот что его поразило: «Так как в японских школах нет уборщиц, за чистотой в школе следят сами ученики. Их разбивают на пары и закрепляют за ними какую-то область уборки: мытье полов, окон, туалетов и т. д. Каждый ученик со временем поучаствует в уборке всей школы».

5. Финляндия

На урок физкультуры финские школьники бегут с радостью, точнее едут на велосипеде. Никакой обязательной формы, никаких нормативов и оценок. Каждый урок физкультуры имеет разную тематику (бассейн, йога, бег, футбол, гольф, боулинг; зимой — лыжи и коньки). После каждого урока обязателен душ. Каждую перемену детей выводят на свежий воздух вне зависимости от погоды. Пользовательница Pikabu поделилась своим опытом посещения финской школы: «Есть возможность выбрать то, что нравится. Иногда уроки ведут известные спортсмены. К слову, учат не просто плавать, а, например, спасать утопающего, подавать правильные сигналы, когда тонешь. Разделили класс, часть детей „тонула“, часть просто плавала. Нужно было отличить тех, кто „тонет“. Всё по делу».

6. Южная Корея

Один из пользователей Pikabu описал образовательную систему этой страны так: «После „теплой сауны“ финского образования южнокорейское покажется вам „холодным душем“». И мы не можем с ним не согласиться. Здесь существуют наказания в виде принудительной физической работы. Из-за нагрузок и переутомления уснуть на уроке — это нормальная практика. В школах есть специальные люди, которые ходят из класса в класс и будят учеников. На уроках физкультуры преподают почитаемое всеми корейцами тхэквондо. В начальных классах дети прыгают все занятие на скакалке. В целом этому предмету здесь уделяется недостаточно внимания, особенно в старших классах. В некоторых школах даже нет основного спортивного инвентаря.

7. Германия

В младших классах занятия по физической культуре проводятся ежедневно, для всех остальных отводится 3–4 урока в неделю. В начальной школе уроки физкультуры проходят вместе, а уже в старших классах зачастую порознь: девочки отдельно от мальчиков. Плавание — обязательный предмет начиная с 3-го класса. Вот что говорит Артем, который здесь учился: «В некоторых школах нет спортзалов и бассейнов. На уроки физкультуры мой класс возили на автобусе в спортзал и в бассейн, расположенные в городе». У старшеклассников выбор спортивных секций значительно обширнее. Пользовательница Pikabu, ученица немецкой школы, делится своими впечатлениями: «У нас было около полутора дюжин вариантов, в том числе горные лыжи, легкая атлетика, бадминтон, гребля 2 видов, гольф, йога и паркур».

8. Испания

«В Испании спорт любят, и физкультура тут интересная. Урок проходит 2 часа: первый час — игры, которые придумывает учитель, второй час — тренажеры. Есть занятия в бассейне. У младших классов иногда бывают занятия танцами. На обычной физкультуре они много валяются на полу, изображая черепах, гусениц и так далее», — рассказывает Мария, мама 3 детей, посещающих испанскую школу. Здесь любят такие игры, как пятнашки, вышибалы, баскетбол и бадминтон.

9. Великобритания

Дети на уроках не только учатся, но и худеют. Одни школы под партами устанавливают специальные велотренажеры, чтобы ученики сжигали лишние калории в ходе кардионагрузки. Другие ввели в школьную программу уроки скейтбординга, направленные на борьбу с ожирением. Физкультура вместе с математикой и английским языком — одна из 3 обязательных дисциплин. Ученики Итона, например, занимаются 1–3 часа ежедневно — напоминает серьезную спортивную секцию, не так ли? Каждому ученику предлагается 20–30 видов спорта на выбор. В этой стране быть спортивным — значит быть успешным. «В Англии поначалу у меня были проблемы в общении со сверстниками. По-английски я говорил бегло, но был зажат и замкнут. Мою скромность одноклассники принимали за неуверенность в себе и даже трусость. После нескольких уроков физкультуры лед недопонимания подтаял, а когда я выиграл школьный турнир по настольному теннису, меня и вовсе зауважали», — откровенничает Платон, переехавший с семьей в Лондон.

10. Турция

Вплоть до 5-го класса физкультуры как отдельного предмета нет, спортзал тоже отсутствует. Детей на переменах просто выводят на улицу, и они играют в активные игры. Зашифровать письмо, составить карту сокровищ или путь до школы на листе — такие задания дают довольно часто. После 5-го класса уроки физкультуры проводятся 2–3 раза в неделю. В платных учебных заведениях выбор спортивных секций больше: фехтование, баскетбол, футбол, карате и т. д. «А моей дочери бесплатное образование с 7-го класса обеспечил... баскетбол, — рассказывает Наталья, проживающая в Турции. — Дочь начала заниматься баскетболом в 5-м классе и уже через 2 года получила 100-процентную скидку на обучение».

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