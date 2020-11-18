10 бытовых особенностей, которым строго следуют японцы, а иностранцы только диву даются

Культура Страны восходящего солнца изумляет и повергает в шок одновременно. То, что для японцев нормально и привычно, для иностранцев — дико и непонятно. В японских домах и квартирах предпочитают не мыть овощи и фрукты из супермаркета, при входе в туалет надевают специальные тапочки, а душ принимают сидя.

Мы в AdMe.ru с головой окунулись в изучение повседневного уклада жизни жителей Японии, и некоторые их бытовые особенности показались нам крайне занимательными.

1. При входе в туалет японцы надевают специальные тапочки. В домашних входить в уборную не приветствуется

Ни для кого не секрет, что японцы крайне щепетильно относятся к гигиене и стерильности. В домах и квартирах перед входом в уборную выставлены специальные тапочки с надписью: «Туалет». Их надевают, а домашние тапки оставляют за порогом. Такого порядка придерживаются и во многих общественных местах: в офисах, больницах, ресторанах, банях.

2. После улицы тщательно не только моют руки, но и полощут горло

Для японцев полоскание горла (угай) — такая же обязательная процедура, как и мытье рук. Причем увидеть человека за этим ритуалом можно не только дома, но и на работе или в торговом центре. Здесь на каждом шагу продаются специальные растворы для полоскания, но обычно бывает достаточно простой теплой воды или отвара ромашки.

3. Гостям выдаются одноразовые тапочки, которые после их ухода утилизируют

Входить в дом, не разувшись, в Японии не принято. Уличную обувь в обязательном порядке оставляют в прихожей (гэнкан). По традиции домашние тапки должны стоять носком в квартиру, а ботинки — носком к выходу, чтобы и те и другие было удобно надевать. Гостям предлагают одноразовые тапочки, которые после ухода посетителей выбрасывают.

4. Здесь пьют воду из-под крана. В Японии она настолько чистая, что не нуждается в дополнительной фильтрации

Пить водопроводную воду в Токио можно, не опасаясь за свое здоровье. Здесь она чистейшая за счет строгого контроля и высоких требований к фильтрации. Причем пить из-под крана можно не только дома, но и на станциях метро, ​​в торговых центрах и супермаркетах.

5. После стирки каждая вещь должна сушиться на вешалке. Японцы относятся к сушке одежды крайне щепетильно

У японцев культ стирки и развешивания белья. А вот гладить, по отзывам иностранцев, они не очень любят. Возможно, поэтому каждая вещь висит на отдельной вешалке, ведь так одежда не мнется и не нужно тратить дополнительное время на ее глажку.

6. Нижнее белье после стирки обычно прячут от посторонних глаз. Сохнет оно также на специальной вешалке с прищепками

Из-за повышенной влажности в квартирах одежду после стирки сушат на балконе. При этом японские скромницы предпочитают не выставлять свое нижнее белье на всеобщее обозрение. Особой популярностью среди них пользуются специальные защитные чехлы, которые надежно защищают трусики и бюстгальтеры от посторонних глаз.

7. В шкафах вещи раскладывают не стопками, а скручивают в рулоны и хранят вертикально

Многие японцы успешно применяют на практике метод уборки Мари Кондо, которая рекомендует без сожаления избавляться от ненужного хлама и наводить порядок в доме не по комнатам, а по категориям вещей. Каждому предмету — свое место, рядом с такими же или похожими.

8. Здесь не используют одноразовые сиденья, даже в общественных туалетах. Вместо них пользуются специальным дезинфектором

В Японии вы вряд ли найдете привычные одноразовые ободки на унитаз. Вместо них здесь сворачивают в несколько слоев туалетную бумагу, обильно смачивают ее дезинфектором (который всегда расположен рядом с унитазом) и тщательно протирают сиденье.

9. Во многих домах вместо ковров до сих пор постелены татами из соломы и тростника

Японцы с древних времен застилают полы своих жилищ традиционными матами из тростника и соломы. В современных домах татами можно встретить не во всех комнатах — обычно ими устлана лишь одна из них. Интересно, что ступать на покрытие в обуви (даже в домашних тапочках) нельзя, только босиком или в носках.

10. Японские хозяйки зачастую не моют овощи и фрукты из супермаркетов

Дело в том, что практически все продукты в японских супермаркетах герметично упакованы, помыты и полностью готовы к употреблению. Здесь тщательно следят за стерильностью и качеством еды. К примеру, если по ошибке взять с прилавка не тот товар, то вернуть его на место уже нельзя. В таких случаях сотрудники его либо дезинфицируют, либо просто выбрасывают.