10 бытовых хитростей, которые на самом деле не работают

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Лайфхаки — дешевые и умные способы решения повседневных проблем. Поскольку эти маленькие хитрости стали популярными среди миллионов людей во всем мире, нет ничего удивительного в том, что интернет сейчас буквально наводнен всеми видами лайфхаков. К сожалению, далеко не каждое «умное решение» действительно работает и сделает жизнь проще и лучше. AdMe.ru собрал для вас именно такие лайфхаки.

Бутерброды с плавленым сыром в тостере

По легенде: чтобы получить отличный горячий бутерброд с плавленым сыром, не тратясь на бутербродницу, достаточно уложить на бок тостер и каждый кусочек хлеба накрыть сыром. Тостер поджарит хлеб и расплавит сыр. В реальности: во-первых, переворачивая тостер в положение лежа, мы создаем пожароопасную ситуацию, которая не стоит бутерброда. Во-вторых, этот способ не такой уж и эффективный: расплавленный сыр может запачкать все вокруг, выпрыгивая из тостера.

Гвоздь вместо штопора

По легенде: если вбить гвоздь в винную пробку и потянуть за него гвоздодером, пробка выскочит из горлышка. В реальности: одним гвоздем в этой ситуации не обойтись. Лайфхак действует, только если вбить в пробку несколько гвоздей и одновременно вытягивать их, что, в принципе, достаточно сложно даже представить.

Хранение батареек в холодильнике

По легенде: лайфхак должен продлить срок службы батареек. В реальности: низкая температура может привести к совершенно противоположному эффекту — сокращению срока их службы. Кроме того, конденсат может также привести к коррозии и повреждению батареи.

Блинчики из бутылки

По легенде: тесто для блинов можно делать прямо в пластиковой бутылке! И из нее очень удобно наливать на сковороду + меньше грязной посуды!

В реальности: вам нужно каким-то образом засунуть тесто в бутылку, что само по себе уже не ускоряет процесс приготовления блинов. Потом нужно долго и мучительно его выдавливать на сковороду, в то время как оно уже начинает пригорать (только если вы не хотите сделать блинчики для лилипутов).

Попкорн без нераскрытых зернышек

По легенде: когда пакет с попкорном надулся в микроволновке, приоткрыть его ровно настолько, чтобы целые зерна выпали, а сам попкорн остался внутри. В реальности: этот совет работает, если вы не торопитесь съесть свой попкорн. И пакет придется трясти очень долго, добиваясь того, чтобы все зерна «просочились» через попкорн и выпали. Очевидно, лучше их оставить на дне пакета.

Колонки из рулонов туалетной бумаги

По легенде: из рулонов туалетной бумаги должны получиться отличные, громкие колонки. В реальности: этот лайфхак работает достаточно хорошо, если использовать большую керамическую кружку в качестве усилителя. Но пустой рулон от туалетной бумаги — полная чушь.

Теннисный мяч вместо ключей от машины

По легенде: если вы закрыли ключи в машине, нужно взять дырявый теннисный мячик и выжать воздух из него в замочную скважину — якобы воздух должен продавить нужные рычажки, и замок откроется. В реальности: этот совет был очень популярен, и с тех пор целая куча интернет-пользователей уже опровергла его эффективность. Даже «разрушители мифов» сделали это.

Растворение ржавчины кока-колой

По легенде: после погружения в кока-колу детали ржавчина должна в ней полностью раствориться В реальности: для того чтобы ржавчина растворилась, придется ждать довольно долго, но очень маловероятно, что ржавчина все-таки растворится полностью. Намного эффективнее использовать специальные средства.

«Воскрешение» банана феном

По легенде: если почерневший банан обдуть горчим воздухом из фена, он приобретет свой первозданный вид. В реальности: этот лайфхак тоже не работает. Сколько бы мы ни сушили банан, он совсем не пожелтеет.

Монетки в цветочном горшке

По легенде: медь в монетках работает как подкислитель, который помогает предотвратить появление грибка или бактерий в цветочном горшке. В реальности: этот лайфхак работает только со старыми монетками, поскольку в новых содержится намного меньше меди.