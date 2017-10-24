10 ненужных средств по уходу за собой, созданные, чтобы мы тратили свои деньги

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У каждой женщины на полочке в ванной и на туалетном столике есть около десятка всевозможных баночек, тюбиков и спреев. Но часть из этих средств — всего лишь выдумки маркетологов, которые на самом деле бесполезны или могут быть легко заменены. Мы приготовили для вас список косметических продуктов, на которые нет смысла тратить деньги и место в косметичке.

10. Скраб для губ

Красивая маленькая баночка с медовым или ягодным скрабом ценой 300–600 рублей обещает удалить сухую омертвевшую кожу с губ, сделав их мягкими и упругими. Но нежным губам не нужно частое скрабирование, оно может только поранить их, а если ваши губы сильно шелушатся, то стоит обратиться к врачу, а не бороться с симптомами скрабом. Чем заменить: Раз в 2 недели скрабом для лица — он справится с отшелушиванием губ.

9. Антивозрастной шампунь

Некоторые косметические бренды уверяют, что наши волосы тоже стареют, а поэтому нужно использовать специальные антивозрастные шампуни, чтобы суметь дать бой природе. Но если старением волос считать седину, то никакой шампунь не сможет ее побороть, ведь это прежде всего наша генетическая особенность. А от тусклости, ломкости ваши волосы спасет просто хороший уход и правильное питание, а вовсе не средства, обещающие вернуть вашей прическе молодость. Чем заменить: Любым хорошим питательным шампунем.

8. BB-крем, CC-крем, DD-крем

Изначально BB-крем — средство японских красавиц, призванное выровнять цвет лица, скрыть мелкие рубцы и шрамы и подготовить кожу к нанесению тональной основы. Попав на европейский рынок, кремы Blemish Balm (а именно так расшифровывается загадочная аббревиатура) завоевали сердца местных красавиц, и маркетологи быстро придумали еще более совершенные и многозадачные CC-крем (Color Control) и DD-крем (Daily Defense). Но по сути все эти кремы — это либо основа под макияж, либо самостоятельное корректирующее средство. Чем заменить: Выберите один вид крема, который вам больше подойдет, и пользуйтесь с удовольствием.

7. Средства от растяжек

Белые рубцы на бедрах или груди расстраивают многих девушек, поэтому средства, которые обещают избавить от них, никогда не застаиваются на полках магазинов. Но, к сожалению, ни одно из них не работает. Растяжки можно удалить только с помощью косметических процедур. А вот снизить риск возникновения растяжек реально, поддерживая кожу увлажненной. Чем заменить: Хорошим питательным кремом для тела или маслом какао.

6. Кремы для век и области вокруг глаз

Чем меньше баночка, тем больше цена — знает каждый маркетолог. Хотя на самом деле кремы для области глаз ничем не отличаются по составу от кремов для лица и ничего особенного кроме увлажнения, питания и приятных ощущений вам не подарят. Чем заменить: Хорошим нежирным кремом для лица без ароматизаторов.

5. Антивозрастные кремы

К сожалению, ни один крем или сыворотка не способны справиться с предательскими морщинками, поэтому вся многомиллиардная индустрия антивозврастной косметики, по сути, может предложить вам только одно: профилактику и хорошее увлажнение, а убрать морщины можно только операционным путем. Чем заменить: Хорошим увлажняющим кремом.

4. Шампуни для волос 2 в 1

Любой химик удивленно приподнимает брови, видя данное средство. Ведь шампунь, главная цель которого — очистить волосы и кожу головы, имеет слабую щелочную среду, а бальзам, наоборот, «жирнит» наши волосы, заполняя их структуру и питая. Парикмахеры даже рекомендуют мыть шампунем только корни волос, а бальзам наносить только на сухие концы. А средство, совмещающее эти 2 свойства, просто невозможно с химической точки зрения. Так что «шампунь 2 в 1» — это просто обычный шампунь. Чем заменить: Шампунем и кондиционером.

3. Маска для волос

Почти в каждой серии ухода за волосами присутствует неизменная тройка: шампунь-кондиционер-маска. Но самом деле по своим свойствам маска — это тот же кондиционер, только работающие вещества в ней содержатся немного в большей концентрации, поэтому и использовать ее предлагают всего пару раз в неделю. Но по сути, если вы регулярно пользуетесь кондиционером, то маска из той же уходовой серии вам не нужна. Чем заменить: Выберите пару шампунь + кондиционер или шампунь + маска.

2. Кремы для зоны декольте

«Разделяй и властвуй» — еще одно правило маркетологов. Чем больше кремов для разных частей тела выпускает бренд, тем больше денег дамы спустят на косметику. Кремы для зоны декольте — прекрасный тому пример, ведь они по составу ничем не отличаются от обычных кремов для тела. Что уж говорить, что «подтянуть» грудь смогут разве только что пластические хирурги, но никак не экстракт зеленого кофе в составе крема. Чем заменить: Хорошим увлажняющим кремом для тела.

1. Краски для волос с ухаживающим эффектом

Любая краска содержит в себе агрессивные вещества, раскрывающие структуру волоса, иначе его цвет просто не изменится. Поэтому все ухаживающие вещества в их составе — это не более чем маркетинговый ход, потому что волосы все равно «потеряют в качестве», а эти элементы могут если только немного уменьшить разрушающий эффект. Чем заменить: Хорошим уходом за волосами после окрашивания.