Китайцы изобрели плащ, о котором мечтало, наверное, все человечество

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Видео, появившееся в китайской социальной сети Weibo, потрясло весь мир. За несколько секунд персонаж в кадре становится невидимым. Мужчина спускается по лестнице в лесу, разворачивает волшебный плащ и... вмиг исчезает.

Зритель уверен, что произошел колоссальный прорыв в области физики. Но на самом деле еще в 1967 году советский ученый Виктор Георгиевич Веселаго описал свойства «невидимых» материалов. Ткань отражает и усиливает световые лучи, которые находятся на заднем плане, создавая ощущение прозрачности. Отражение волн «настроено» на определенную дальность, поэтому предметы, находящиеся рядом, не видны. Идея была подхвачена физиками других стран. Механизм работы ткани был раскрыт, и научный мир на долгие годы погрузился в изучение способов ее создания.