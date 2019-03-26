Переводчик русский — английский (Bilingual)

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Hi there!

В детский образовательный проект Slick Slime Sam мы ищем квалифицированного переводчика с русского на английский язык с навыками копирайтера / сценариста!

Вам необходимо в совершенстве владеть обоими языками, для того чтобы не столько дословно перевести текст, сколько суметь адаптировать смысл, выражения и даже шутки для иностранной аудитории.

По опыту редакции: с этой работой вы отлично справитесь, если постоянно общаетесь и практикуете английский с носителями, если вы полностью погружены в эту среду.

Обязанности:

  • перевод сценариев проекта: размер сценария от 5 000 до 9 000 символов
  • адаптация сценариев под снятое видео (дополнение / написание текста в соответствии с видеорядом, сокращение текста при необходимости, внесение корректировок)
  • расстановка временных меток (timestamps) в переводе

Требования:

  • опыт перевода художественных текстов
  • опыт перевода видео (желателен)
  • свободное владение английским языком
  • креативность: перевод этих сценариев — это не просто перевод, а фактически создание английского текста на основе русского в соответствии с отснятым материалом
  • любовь к детям:)

Условия работы:

  • Удаленная, но полноценная занятость как внештатного переводчика (4–6 часов в день)
  • Объем текстов — от 5 000 до 9 000 символов
  • Достойная заработная плата
  • У успешного кандидата будет наставник, который введет в курс дела и даст необходимые советы

Ждем вас! :-)

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