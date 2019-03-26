Переводчик русский — английский (Bilingual)
Hi there!
В детский образовательный проект Slick Slime Sam мы ищем квалифицированного переводчика с русского на английский язык с навыками копирайтера / сценариста!
Вам необходимо в совершенстве владеть обоими языками, для того чтобы не столько дословно перевести текст, сколько суметь адаптировать смысл, выражения и даже шутки для иностранной аудитории.
По опыту редакции: с этой работой вы отлично справитесь, если постоянно общаетесь и практикуете английский с носителями, если вы полностью погружены в эту среду.
Обязанности:
- перевод сценариев проекта: размер сценария от 5 000 до 9 000 символов
- адаптация сценариев под снятое видео (дополнение / написание текста в соответствии с видеорядом, сокращение текста при необходимости, внесение корректировок)
- расстановка временных меток (timestamps) в переводе
Требования:
- опыт перевода художественных текстов
- опыт перевода видео (желателен)
- свободное владение английским языком
- креативность: перевод этих сценариев — это не просто перевод, а фактически создание английского текста на основе русского в соответствии с отснятым материалом
- любовь к детям:)
Условия работы:
- Удаленная, но полноценная занятость как внештатного переводчика (4–6 часов в день)
- Объем текстов — от 5 000 до 9 000 символов
- Достойная заработная плата
- У успешного кандидата будет наставник, который введет в курс дела и даст необходимые советы
Ждем вас! :-)