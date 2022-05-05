Проверьте, сколько фильмов вы смотрели из 15 киноисторий, которые были признаны лучшими в XXI веке

Чаще всего мы запоминаем фильмы благодаря яркой игре актеров или мастерству режиссера. При этом сюжетная линия тоже играет определенную роль: без толково прописанного сценария лента может просто рассыпаться, как бы ни старались участники съемочного процесса. Однако имена создателей киноисторий мы зачастую пропускаем или быстро забываем.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие произведения в XXI веке завоевали престижную премию «Оскар» в номинации «Лучший сценарий». А заодно ознакомились с мнением специалистов, чтобы понять, чем же так выделяются эти сюжеты на фоне всех остальных.

1. «Почти знаменит», 2000

Сценарист ленты «Почти знаменит» Кэмерон Кроу работал музыкальным обозревателем в издании Rolling Stone с 15 лет. Поэтому он прекрасно знал тот мир, который хотел воссоздать в фильме. Главный герой произведения — подросток Уильям — мечтает о карьере журналиста и хочет писать о рок-музыке. Во многом его история основана на биографии самого Кроу.

Однако не только это делает сценарий замечательным. В фильме есть множество превосходно прописанных персонажей. Герои изменяются и находят себя по мере развития событий. Кроме того, картина имеет сильный финал.