9 правил того, как часто нужно стирать повседневные вещи и одежду «на выход»
В 2021 году была выпущена коллекция пижам, пряжа в составе которых при трении о кожу высвобождает молекулы гиалуроновой кислоты, тем самым увлажняя тело. И делает их обладательницу привлекательнее, пока она спит. Однако никакая пижама с увлажнением и никакие кремы не помогут сохранить красоту, если стирать одежду реже, чем это необходимо, ведь жир и пот, которые выделяются за день и ночь, способны привести к воспалениям на коже.
Редакция AdMe.ru решила разобраться, как часто нужно стирать разные вещи. И если с нижним бельем, носками и колготками оказалось все предельно просто — как и менять, так и стирать их следует после каждой носки, то со многими другими предметами гардероба оказалось все сложнее.
1. Блузки и рубашки
Повседневную одежду дерматологи рекомендуют носить не более 2–4 раз перед стиркой. Но в идеале блузки и рубашки нужно менять каждый день, особенно в жаркое время года. А значит, в капсульном гардеробе должно быть не менее 5–6 рубашек или блузок — по количеству рабочих дней. Тогда стирку не придется проводить чаще чем раз в неделю.