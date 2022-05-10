9 правил того, как часто нужно стирать повседневные вещи и одежду «на выход»

В 2021 году была выпущена коллекция пижам, пряжа в составе которых при трении о кожу высвобождает молекулы гиалуроновой кислоты, тем самым увлажняя тело. И делает их обладательницу привлекательнее, пока она спит. Однако никакая пижама с увлажнением и никакие кремы не помогут сохранить красоту, если стирать одежду реже, чем это необходимо, ведь жир и пот, которые выделяются за день и ночь, способны привести к воспалениям на коже.

Редакция AdMe.ru решила разобраться, как часто нужно стирать разные вещи. И если с нижним бельем, носками и колготками оказалось все предельно просто — как и менять, так и стирать их следует после каждой носки, то со многими другими предметами гардероба оказалось все сложнее.

1. Блузки и рубашки