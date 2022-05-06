9 старомодных правил этикета, которые сейчас разрешено не соблюдать, и никто не осудит

Правила этикета были придуманы для того, чтобы можно было показать себя вежливым человеком в обществе. Однако общество и его нормы постоянно меняются. С приходом цифровых технологий и ускорением ритма жизни некоторые правила этикета перестали быть актуальными.

Мы в AdMe.ru уверены, что самое главное — быть вежливым человеком, и для этого не обязательно соблюдать устаревшие нормы этикета.

Целовать даме руку

Поцелуй руки всегда считался одним из вежливых способов приветствия. Иногда такой жест даже означал преданность человека другому.

Однако сейчас такое целование рук используется крайне редко, в основном в консервативных кругах общества. Такое правило считается слишком формальным и мало совместимо с современным дружеским или деловым общением. А для приветствия чаще всего сейчас используются рукопожатия, легкие объятия или поцелуй в щеку.