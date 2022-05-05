9 предметов гардероба, которые когда-то были нижним бельем, а сегодня их не стыдно показать всему миру

Представления о том, что прилично, а что нет, с течением времени радикально менялись. Каких-то 100 с небольшим лет назад женщины не могли выйти в свет не в юбке. А теперь современные модницы спокойно носят то, что их прабабушки постеснялись бы показать даже на пляже.

Mы в AdMe.ru решили выяснить, какие предметы гардероба раньше считались исключительно нижним бельем, а теперь в них можно выйти и в пир, и в мир.

Футболка

Впервые одежда, похожая на футболку, была замечена во второй половине XIX века. Тогда шахтеры разрезали свои комбинезоны пополам, чтобы было проще сохранять прохладу. В привычном для нас понимании футболка появилась лишь в 1898 году — этот предмет гардероба начали массово изготовлять как мужское нижнее белье.

А в 1951 году на экраны вышел фильм «Трамвай „Желание“», где герой Марлона Брандо появился в таком же образе. После этого футболка перестала восприниматься как нижнее белье и полноценно вошла в моду.