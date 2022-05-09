9 звездных ролей наших любимых актеров и актрис, которые словно были предначертаны им судьбой

Одних актеров и актрис берут на роли, потому что режиссеры и продюсеры не видят на месте персонажа никого другого. Другие проходят кастинг благодаря своему таланту. Но бывают случаи, когда роль будто была уготована свыше: актер или актриса пережили то же, что и их персонажи, или в скором времени повторят их судьбу.

Мы в AdMe.ru узнали о кинозвездах, которые гораздо сильнее связаны со своими персонажами, чем мы думали. В качестве бонуса расскажем о девушке, которая повторила судьбу другой актрисы.

1. Дженнифер Энистон — Рэйчел, «Друзья»

Дженнифер Энистон повторила судьбу Рэйчел из сериала «Друзья». Она рассталась с любимым из-за измены, а спустя годы возобновила дружеские отношения с бывшим мужем Брэдом Питтом. Недавно они провели время в Париже, и поклонники звезд надеются, что в будущем пара может воссоединиться.

В сериале Рэйчел ушла от возлюбленного после того, как он ей изменил, а в конце сериала они не только помирились, но и дали отношениям новый шанс.