9 хитрых уловок, которые используют интернет-магазины одежды, чтобы спровоцировать нас на покупку

Фотографии продукции при онлайн-шопинге чрезвычайно важны. Ведь по большому счету это единственный способ поближе познакомиться с вещью за неимением возможности примерить и потрогать ее. И магазины, конечно же, пользуются этим, применяя всяческие психологические хитрости и фотоманипуляции, чтобы представить свой товар в лучшем свете.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, к каким уловкам прибегают интернет-магазины и на что стоит обратить внимание, чтобы не пополнять ряды людей, разочарованных своими покупками.

1. Фото изолированной вещи

Даже с примеркой зачастую сложно определиться с выбором одежды. А в случае с онлайн-шопингом все, на что мы можем ориентироваться, это то, как вещь сидит хотя бы на модели. Продавец или бренд, конечно, тоже это понимает и в случае с неудачным кроем или сомнительной посадкой на теле вполне может прибегнуть к хитрости и выставить фото вещи просто на вешалке.

В таком случае есть шанс, что вы уже сами дорисуете образ, причем более комплиментарный. И только при получении выяснится, что вроде бы прямого кроя, стройнящая толстовка на самом деле превращает фигуру в шар.