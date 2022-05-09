16 случаев, когда киношники показали нам реальных людей с их чувствами и проблемами, а не картонных кукол

Часто в кино показывают настолько идеальных людей, что зрителям даже сложно им сопереживать. Но, к счастью, есть более реалистичные фильмы и сериалы, где герои плачут, смеются, да и просто живут как настоящие люди. В ход идет как талантливая актерская игра, так и уловки гримеров.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить случаи, когда киноперсонажи показали нам живые эмоции и выглядели как обычные люди, а не как звезды с красной дорожки.

1. Кейт Уинслет — «Мейр из Исттауна»