16 случаев, когда киношники показали нам реальных людей с их чувствами и проблемами, а не картонных кукол
Часто в кино показывают настолько идеальных людей, что зрителям даже сложно им сопереживать. Но, к счастью, есть более реалистичные фильмы и сериалы, где герои плачут, смеются, да и просто живут как настоящие люди. В ход идет как талантливая актерская игра, так и уловки гримеров.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить случаи, когда киноперсонажи показали нам живые эмоции и выглядели как обычные люди, а не как звезды с красной дорожки.
1. Кейт Уинслет — «Мейр из Исттауна»
Кейт в принципе негативно относится к ретуши и постобработке фото, и это сполна проявилось в сериале «Мейр из Исттауна». Актриса просто не разрешила скрывать ее морщинки. А мы, простые зрители, смотрим на них, на пушок на лице — и все больше верим, что перед нами обычный человек.
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