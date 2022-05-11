15+ бразильских актеров и актрис, личная жизнь которых словно придумана сценаристами теленовелл

Бразильские сериалы полны страстей, поэтому немудрено, что чувства актеров, актрис и режиссеров порой выходят за пределы сценария и съемочной площадки. Иногда зрители даже не догадываются, что в одной теленовелле играют настоящие супруги.

1. Летисия Сабателла и Анжело Антонио

Актриса (Латиффа из сериала «Клон») влюбилась в своего будущего мужа и отца своей единственной дочери во время съемок в сериале «Властелин мира» в начале 90-х. Зрителям настолько понравились их персонажи, что сценаристы изменили характер героя Анжело, превратив его из хулигана в порядочного мужчину. Пара рассталась в 2003 году.