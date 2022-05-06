12 вещей, от которых сносило крышу в 2000-х. А сейчас хочется сказать спасибо, что они больше не в моде

Если спросить человека, в какое время он хотел бы вернуться хотя бы на денек, многие наверняка ответят, что хотят в нулевые. Ведь те, кто сейчас похож на обыкновенных взрослых, занятых серьезным делом, в 2000-х мог носить абсолютно безумные наряды, чтобы быть в тренде.

Мы в AdMe.ru не устаем писать про эти безбашенные времена, когда все вокруг самовыражались как могли. И нынешняя подборка тоже об этом — о вещах и явлениях, от которых без ума в нулевых, кажется, были все.

1. Зигзагообразный пробор