12 вещей, от которых сносило крышу в 2000-х. А сейчас хочется сказать спасибо, что они больше не в моде
Если спросить человека, в какое время он хотел бы вернуться хотя бы на денек, многие наверняка ответят, что хотят в нулевые. Ведь те, кто сейчас похож на обыкновенных взрослых, занятых серьезным делом, в 2000-х мог носить абсолютно безумные наряды, чтобы быть в тренде.
Мы в AdMe.ru не устаем писать про эти безбашенные времена, когда все вокруг самовыражались как могли. И нынешняя подборка тоже об этом — о вещах и явлениях, от которых без ума в нулевых, кажется, были все.
1. Зигзагообразный пробор
Этот тренд в начале нулевых повторяли все: от звезд (к примеру, эту прическу обожала Кристина Агилера) до простых людей. Кроме того, зигзагообразный пробор даже сделал попытку вернуться в начале 2022 года. Но современная мода, как демонстрируют нам фешен-показы, все же пока остановилась на ровном проборе, прямом или чуть сбоку. При этом сами волосы могут быть любыми: длинными, короткими, прямыми или вьющимися — в этом плане тренды не так категоричны, как в нулевых.