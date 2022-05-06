12 стереотипных женских персонажей в кино, которые уже успели набить оскомину

Ежегодно в мире выходят сотни фильмов и сериалов. Некоторые из них практически полностью повторяют уже знакомые сюжетные твисты: «история Золушки и принца» или «герой спасает человечество». Несмотря на это, зрителям все равно приятно расслабиться и насладиться хорошей картиной и незамысловатым сюжетом. Порой создатели фильмов и вовсе не парятся над персонажами и добавляют в картину уже знакомых нам стереотипных героинь.

Мы в AdMe.ru обожаем смотреть кино, поэтому провели исследование и выяснили, какие набившие оскомину персонажи частенько встречаются в фильмах и сериалах. А в бонусе расскажем, какой типовой персонаж эволюционировал от фильма к фильму.

1. Первая красотка школы

Кажется, в каждой комедии о подростках, будь то школьники или студенты, всегда есть «первая красотка школы». Как правило, это самая богатая, красивая, популярная девочка в классе, которая относится к другим одноклассникам как к пустому месту.

Героиня Рейчел Макадамс Регина из фильма «Дрянные девчонки» — самый яркий представитель этого типажа. Она стройная, красивая блондинка с обеспеченными родителями, а также подружками-подпевалами. В новенькой девочке, так не похожей на нее саму, она видит потенциальную угрозу и поэтому начинает с ней дружить.

Еще один пример — Блэр из культового сериала «Сплетница». Богатенькая школьница из Манхэттена способна легко подставить даже лучшую подругу.