12 обычных вещей, у которых есть скрытые возможности. И некоторые можно применить уже сейчас

Иногда производители не совсем четко объясняют покупателям все возможности своей продукции. Бывает и так, что люди привыкают использовать предметы определенным образом, а задуманы они были для несколько иных целей. В любом случае всегда приятно узнать, что у привычных и знакомых вещей есть дополнительные функции, которые зачастую упрощают жизнь.

Мы в AdMe.ru ценим комфорт и удобство, а потому решили собрать список бытовых предметов, у которых есть малоизвестные фишки.

1. Некоторые бегунки на молнии изначально снабжены замком

Многие компании, в том числе и известная фирма YKK, снабжают свои изделия специальным зажимом. В некоторых случаях он автоматически фиксирует застежку, как только бегунок начинает опускаться. К другим молниям прилагается небольшой ключ. Такой замок будет более надежным, но для одежды это, наверное, не лучший вариант. Если ключ потеряется, разомкнуть застежку будет непросто.

В джинсы и другие брюки обычно встраивают молнию с защитой от самопроизвольного расстегивания. На брелоке находятся небольшие шипы, которые упираются в зубчики застежки. Можно проверить эту функцию еще при примерке в магазине. Для этого молнию надо застегнуть до конца, потом опустить язычок и попробовать растянуть штаны в разные стороны. Если молния остается закрытой и не поддается ни на какие попытки, значит, на изделии есть замок.