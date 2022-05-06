10 спорных моментов из «Гарри Поттера», которые мы, простые маглы, смогли осознать только с возрастом

В мире Гарри Поттера хотели бы побывать не только дети, но и некоторые взрослые. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что не все явления в мире чародейства и волшебства так уж безобидны.

Мы в AdMe.ru уже стали сомневаться в том, а стоит ли вообще отправляться в Хогвартс, если сова все-таки принесет долгожданное письмо.

1. В общежитиях разрешено иметь животных

Каждому ученику Хогвартса разрешено иметь питомца. Но все дети живут в общежитии, и никто не подумал о том, что у кого-то может быть аллергия. К тому же некоторые животные, например совы или крысы, могут быть переносчиками заболеваний.

Кроме того, не все питомцы в книгах и фильмах вели себя дружелюбно по отношению к другим зверькам, да и ученикам тоже.