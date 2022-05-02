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10 советов, которые станут палочкой-выручалочкой для тех, кто собрался делать ремонт

Пожалуй, многие сталкивались с ситуацией, когда смотришь на свежий ремонт в квартире и думаешь: «Что-то тут не то». И плинтус не так лег, и кровать нужно было в другое место ставить, и из-за угловой ванны в санузле теперь не развернуться. Дизайнер Ксения, кажется, уже выучила наизусть перечень подобных ошибок своих читателей. В блоге «Просто Ремонт» она рассказывает, как не наделать глупостей во время обновления интерьера.

Мы в AdMe.ru внимательно прочитали эти заметки, и многие из нас загорелись идеей обновить интерьер или исправить уже совершенные ошибки при выборе стройматериалов и расстановке мебели.

1. Иногда можно пожертвовать высотой потолка

Высота потолка — больная тема для многих. Даже если в конкретной квартире она вполне нормальная или даже выше среднего, то все равно мысль об уменьшении звучит как «ну не-е-ет».

Но бывает, что уменьшение высоты оправданно даже в относительно небольших помещениях. Лидер в этом случае — «шкаф до потолка». Не всегда экономически целесообразно делать такой предмет мебели на заказ, да еще и по индивидуальным размерам. Порой логичнее, наоборот, сделать потолок до шкафа. Особенно когда не хватает считаных сантиметров.

А еще мы часто упускаем из виду раскладку плитки. Знакома ситуация, когда под потолком какой-нибудь дурацкий резаный кусочек в 1–2 см? Лежишь, к примеру, в ванне, и он тебя бесит. Но если заранее все рассчитать с учетом швов и фактического размера плитки, то этот сантиметр можно отдать опуску потолка.

Поверьте, потолки высотой 2,68 см вместо 2,69 см будут бесить вас меньше того самого резаного кусочка.

Фото на превью Depositphotos.com
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