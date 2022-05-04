10+ случаев, когда режиссеры откровенно промахнулись с выбором актеров, а зрители не стали об этом молчать

Одним из ключевых моментов при подготовке к съемкам нового фильма становится подбор актеров и актрис на главные роли. Очень сложно сделать так, чтобы выбранный продюсерами кандидат пришелся по вкусу всем: и зрителям, и критикам. Особенно если речь идет о биографической киноленте. Тем более, рассматривая звезд на главные роли, кастинг-менеджеры зачастую отдают предпочтение не тем, кто идеально смотрелся бы в данном образе, а тем, чьи имена на слуху. И многие зрители не готовы прощать им эту оплошность.

Мы в AdMe.ru решили припомнить случаи, когда выбор актеров в фильмах был откровенным промахом, по мнению зрителей. А в конец вас ждет бонус, который наверняка заинтересует настоящих киноманов.

1. Дженнифер Лав Хьюитт в роли Одри Хепберн