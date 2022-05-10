10 с виду чистых мест, которые на самом деле грязнее туалета

Мы привыкли считать наиболее грязными местами в доме туалет и места скопления пыли, а вне дома обращаем внимание в основном лишь на очевидно загрязненные вещи вроде дверных ручек. Но в реальности даже в доме уборная — это далеко не первая по количеству микробов и вредных бактерий комната. Да и общественному транспорту, супермаркетам и ресторанам есть чем нас не очень приятно удивить.

Мы в AdMe.ru верим, что эта информация поможет вам в будущем обезопасить себя от неприятных ситуаций и внимательнее относиться к чистоте не только на улице, но и в квартире или доме.

1. Кухня

Кухня — одно из самых грязных мест в доме. По некоторых параметрам она обгоняет ванную комнату и туалет. Главными рассадниками бактерий считаются кухонные губки, ведь в них скапливаются все микробы с грязной посуды. Важно менять их как можно чаще или вообще перейти на тканевые варианты, которые удобно стирать при высоких температурах для дезинфекции. Кухонная раковина тоже является благоприятным местом для размножения бактерий, ведь именно в ней мы моем фрукты и овощи, сырое мясо и грязную посуду. Поэтому раковину и рабочие поверхности поблизости от нее желательно каждый день не только протирать, но и обрабатывать антибактериальными средствами.

Не менее популярными рассадниками бактерий считаются разделочные доски и полочки холодильника. Еще одну позицию в списке самых грязных мест на кухне занимает кофемашина. В резервуаре для воды всегда темно и влажно (а иногда и тепло), а это идеальные условия для размножения вредных микроорганизмов. Особенно учитывая, что мало кто вспоминает об очистке этой техники во время еженедельной уборки.