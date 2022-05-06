10 продолжений мультфильмов, которые не хило так разочаровали поклонников

Если вышедший на экраны мультфильм завоевывает любовь зрителей и многократно окупается в прокате, студия решает снять 2-ю и последующие части. Вот только не всегда продолжение полюбившейся истории публика и критики принимают благосклонно. Такая участь постигла, например, анимационные ленты «Золушка-2», «Книга джунглей — 2» и другие.

Конечно, есть исключения, когда сиквелы становятся не менее популярны, чем первые части (вспомните ту же «Историю игрушек — 2» или «Холодное сердце — 2»), но так бывает не всегда. Мы в AdMe.ru выяснили, продолжения каких известных мультфильмов разочаровали как поклонников, так и критиков.

1. Книга джунглей — 2

Всеми любимый анимационный фильм «Книга джунглей» студия Disney выпустила в 1967 году. После выхода на экраны мультфильм получил положительные отзывы, в частности — за отличные шутки и песни с глубоким смыслом.

В 1990-х сценаристы представили сюжет для сиквела «Книги джунглей», согласно которому Балу влюбляется в медведицу и пытается спасти ее от браконьера. В 2003 году 2-я часть вышла на киноэкраны, правда, с совершенно другой сюжетной линией. И хотя мультфильм заработал почти в 7 раз больше, чем было потрачено на его создание, критики разнесли его в пух и прах. Они писали, что новая лента создана лишь для того, чтобы заработать деньги на волне популярности 1-й части, а в самом мультике нет чего-то свежего в плане сюжета и музыки.