10 ошибок в использовании бытовой химии, из-за которых мы рискуем испортить любимые вещи на раз-два

Мы далеко не всегда внимательно читаем инструкции по использованию бытовой химии. Да и не все производители утруждают себя тем, чтобы помещать на упаковку подробные описания того, как нужно применять их средства. Из-за этого мы совершаем ошибки при стирке и уборке, а потом расстраиваемся, когда внешний вид нашей одежды и мебели меняется в худшую сторону.

Мы в AdMe.ru понимаем, как обидно бывает оплошать и своими руками испортить любимые вещи. Чтобы помочь вам разобраться в правилах использования бытовой химии, мы составили список распространенных ошибок и выяснили, как их избежать.

1. Стирать цветные вещи с порошком для белого

Иногда мы не обращаем внимания на назначение стирального порошка. А ведь порошок для белой одежды не стоит использовать при стирке цветных вещей. В такие средства могут добавлять отбеливатели, чтобы избавиться от сероватого и желтоватого оттенка на ткани. Но эти ингредиенты навредят цветным вещам. Если после стирки они покрылись разводами или потеряли яркость, это верный знак, что вы ошиблись с порошком.

По этой причине стирать цветные вещи можно только с предназначенными для них порошками, а вот для белой одежды подойдет любое средство.