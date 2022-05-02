AdMe
AdMe

10 фильмов и сериалов, продолжения которых, вопреки стереотипам, оказались не хуже первой части

Мы привыкли считать, что 1-я часть фильма всегда лучше продолжения. И из-за этого правила часто относимся к сиквелам и спин-оффам предвзято. Но далеко не все режиссеры подходят к созданию продолжений фильмов спустя рукава. Например, 2-ю часть «Терминатора» зрители оценили выше, чем 1-ю.

Мы в AdMe.ru смотрим много фильмов и сериалов и знаем, что сиквел или 2-й сезон может быть не хуже, а то и лучше оригинальной картины. Вот несколько примеров, которые помогут в этом убедиться. А в конце вас ждет бонус: расскажем о предстоящем продолжении популярной картины 2007 года.

1. «Назад в будущее — 2» (1989)

Хотя оценки 1-го фильма серии о путешествиях во времени выше, 2-й занимает особое место в сердцах многих зрителей. По их мнению, именно сиквел связывает всю трилогию воедино. Отдельной похвалы удостоился Бифф, ставший в продолжении злодеем уровня Дарта Вейдера.

Фото на превью Bridgerton / Shondaland and co-producers
Поделиться этой статьёй