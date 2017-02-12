Маразм дня

Знак, который дает вам шанс остановиться и подумать, что вы делаете со своей жизнью.

0 На склад!

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
12 февраля 2017 00:06

остановись! ты забыл дома бумажник

2 +
Olga Makarova
12 февраля 2017 00:06

Судя по недооформленным столбикам сбоку, этот знак смогли поставить только с третьего раза )).
Те два никого жизни не научили.

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