Комментарии:
А вот интересно, кто от кого отвернулся — он от неё или она от него?
Видимо, это муж и жена. Как сказал кто-то из классиков, не помню, кажется, это был Антуан де Сент-Экзюпери, "любить не значит смотреть друг на друга, любить - это смотреть в одном направлении". Как-то так.
Не успели от больших пальцев опомниться, как они в целые стопы выросли.
то чувство, когда хочется повыбивать коленные чашечки
Причём автору рекламы. )
неее, клиенту сначала
Интересно, как они целуются?
посмотрите на носики, и вы поймете, что мутирующие части тела человеческого могут не только целоваться))
Они муж и жена. Они уже не целуются.
они сплетаются ногами - здоровыми такими
Руканоги были, пальцеглавы были, носолюди были...
Теперь вот главоноги... Или ногоглавы?
Главостопы.
Точно!
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