Маразм

Комментарии:

3 +
Кузина беспощадности
21 февраля 2017 00:02

Вот зачем такое на ночь, не дай бог приснится.

0 +
dkdnt
21 февраля 2017 00:05

А вот интересно, кто от кого отвернулся — он от неё или она от него?

1 +
Кузина беспощадности
21 февраля 2017 00:06

Видимо, это муж и жена. Как сказал кто-то из классиков, не помню, кажется, это был Антуан де Сент-Экзюпери, "любить не значит смотреть друг на друга, любить - это смотреть в одном направлении". Как-то так.

5 +
Кузина беспощадности
21 февраля 2017 00:05

Не успели от больших пальцев опомниться, как они в целые стопы выросли.

3 +
Макар Телятников
21 февраля 2017 00:10

то чувство, когда хочется повыбивать коленные чашечки

4 +
dkdnt
21 февраля 2017 00:11

Причём автору рекламы. )

0 +
Макар Телятников
21 февраля 2017 00:15

неее, клиенту сначала

1 +
Олеандровна
21 февраля 2017 00:11

эти товарищи превзошли всех

1 +
Falcosha
21 февраля 2017 00:11

Интересно, как они целуются?

0 +
Олеандровна
21 февраля 2017 00:12

посмотрите на носики, и вы поймете, что мутирующие части тела человеческого могут не только целоваться))

1 +
dkdnt
21 февраля 2017 00:12

Они муж и жена. Они уже не целуются.

0 +
Макар Телятников
21 февраля 2017 00:14

они сплетаются ногами - здоровыми такими

1 +
marshwiggle
21 февраля 2017 00:16

Руканоги были, пальцеглавы были, носолюди были...
Теперь вот главоноги... Или ногоглавы?

1 +
Falcosha
21 февраля 2017 00:18

этих ребят забыл, рукожопами кличут (извините, технический термин)

1 +
dkdnt
21 февраля 2017 00:24

Главостопы.

0 +
marshwiggle
21 февраля 2017 01:29

Точно!

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Я залип, что за колдовство?

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!