Маразм
Зайду 32-го.
Зайду 32-го.
Ну вот, так всегда(((
можно было еще написать "до 29-го февраля кафе не работает". Ок. Зайду через 3 года
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Логично.