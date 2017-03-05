Маразм

Зайду 32-го.

Комментарии:

3 +
Nata
5 марта 2017 00:08

Логично.

1 +
Некрофилакс III
5 марта 2017 00:09

Ну вот, так всегда(((

3 +
Falcosha
5 марта 2017 00:25

можно было еще написать "до 29-го февраля кафе не работает". Ок. Зайду через 3 года

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