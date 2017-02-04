Маразм дня
Комментарии:
— Простите, а поесть что-нибудь можно?
— Ой, вы знаете, у нас буфетчица холодильник закрывает...
— А открыть его нельзя?
— Так она же на замок закрывает. Хотите, я вам ирисок принесу?
— Может, хотя бы чаю?
— А чай в «титанике».
— Простите, а поесть что-нибудь можно? — Ой, вы знаете, у нас буфетчица холодильник закрывает... — А открыть его нельзя? — Так она же на замок закрывает. Хотите, я вам ирисок принесу? — Может, хотя бы чаю? — А чай в «титанике».
Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий
То, что я искал всю жизнь!
-
-
-
-
-
Доктор Комаровский рассказал, с какого возраста можно разрешать детям играть на планшете
-
Теперь личный тренер и визажист могут быть с вами 24/7. Нужен лишь телефон
да, да, уже верю, от слова "абсолютно"