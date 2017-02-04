Маразм дня

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Комментарии:

1 +
Макар Телятников
4 февраля 2017 00:06

да, да, уже верю, от слова "абсолютно"

2 +
lvlarinka
4 февраля 2017 00:14

— Простите, а поесть что-нибудь можно?
— Ой, вы знаете, у нас буфетчица холодильник закрывает...
— А открыть его нельзя?
— Так она же на замок закрывает. Хотите, я вам ирисок принесу?
— Может, хотя бы чаю?
— А чай в «титанике».

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