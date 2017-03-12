Маразм

Все ровно.

Комментарии:

0 +
баламошка
12 марта 2017 00:17

Алконавты почему-то на дух не переносят столбы и заборы. Наверное, это некий протест, отражение борьбы с системой)

0 +
Malika Efremova
12 марта 2017 01:02

дорогу в таком же положении под углом переходить?

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