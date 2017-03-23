Маразм
Все для детей.
Все для детей.
Заказывали?
Всё бы вам хиханьки.
Скорее всего спуск загородили в срочном порядке после того, как кто-то покалечился на нем. Оградка явно свежеприпаянная.
У меня как-то вызывают опасения детские горки в виде закрытых труб, а тут ещё и металлическая труба - вообще бррррр :0))
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Не, это ещё не всё. Всё было бы, если б на другом конце этой трубы, как раз там где она заканчивается, был бы открытый канализационный люк. Ну или столб. Или глухой забор. Вот тогда бы было «всё» )