Маразм

Все для детей.

Комментарии:

2 +
lvlarinka
23 марта 2017 00:31

Не, это ещё не всё. Всё было бы, если б на другом конце этой трубы, как раз там где она заканчивается, был бы открытый канализационный люк. Ну или столб. Или глухой забор. Вот тогда бы было «всё» )

1 +
dkdnt
23 марта 2017 00:38

Заказывали?

2 +
lvlarinka
23 марта 2017 00:41

Мдя... Но бывает и хуже:

2 +
lvlarinka
23 марта 2017 00:41

В смысле креативнее хуже:

1 +
dkdnt
23 марта 2017 00:43

И ещё хуже!

0 +
dkdnt
23 марта 2017 00:35

Ну или так:

1 +
lvlarinka
23 марта 2017 00:39

Или так:

0 +
dkdnt
23 марта 2017 00:39

Так тоже бывает:

0 +
Olga Makarova
23 марта 2017 02:23

Всё бы вам хиханьки.
Скорее всего спуск загородили в срочном порядке после того, как кто-то покалечился на нем. Оградка явно свежеприпаянная.

0 +
Ginger
23 марта 2017 04:15

У меня как-то вызывают опасения детские горки в виде закрытых труб, а тут ещё и металлическая труба - вообще бррррр :0))

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