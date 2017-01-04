Маразм дня
Вот так в музыкальной сказке супергероя представляют в формате человека-арбуза.
Комментарии:
суперспособности:
- суперсочный;
- суперсладкий;
- плюется арбузными суперсемечками;
- подкладывает суперзлодеям арбузные суперкорки
Там рядышком друг супергероя в костюме баклажана.
Арбуз, баклажан и пироженка)
Человек-баклажан круче)))
Арбуз заставит плохишей описаться!)
Настало время охренительных историй.
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Эта 90-летняя женщина наплевала на смертельный диагноз ради осуществления мечты
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Девушка отправила мужу фотографию собаки, которую приютила. Но что-то пошло не так
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Попробуйте ответить на эти 30 вопросов перед наступлением Нового года
Перегерой?
Так и видится герой, дышащий перегаром.
И в пергидроли.