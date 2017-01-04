Маразм дня

Вот так в музыкальной сказке супергероя представляют в формате человека-арбуза.

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Комментарии:

1 +
julia-sp
4 января 2017 00:14

Перегерой?
Так и видится герой, дышащий перегаром.
И в пергидроли.

3 +
Макар Телятников
4 января 2017 00:19

суперспособности:
- суперсочный;
- суперсладкий;
- плюется арбузными суперсемечками;
- подкладывает суперзлодеям арбузные суперкорки

2 +
Ирина Брамс
4 января 2017 03:33

Там рядышком друг супергероя в костюме баклажана.

2 +
Selena
4 января 2017 06:08

Арбуз, баклажан и пироженка)

2 +
Ленка
4 января 2017 07:10

Человек-баклажан круче)))

2 +
баламошка
4 января 2017 07:35

Арбуз заставит плохишей описаться!)

0 +
Петрович
4 января 2017 09:27

- Моя любимая сказка...

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