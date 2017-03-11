Маразм

Вот так установили новый проектор в университете.

Комментарии:

0 +
Fira
11 марта 2017 00:19

Просто установщик, ненавязчиво так, намекает, что ему пора в отпуск...в Египет...к пирамидам.

0 +
Петрович
11 марта 2017 00:27

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