Маразм дня

Викам тут не рады.

3 На склад!

Комментарии:

4 +
Falcosha
8 февраля 2017 00:17

горговый дот
ВАш ЛИчный ВИКАрий

0 +
YaкккSellMash
8 февраля 2017 10:13

Ни слова не понял, но звучит здорово. Вам +

5 +
Петрович
8 февраля 2017 05:30

Беги, Вика, беги!

6 +
julia-sp
8 февраля 2017 05:40

Горговый дом. ВаЛиВиКа.
Точно, этот дом содержит Медуза Горгона...

2 +
Nata
8 февраля 2017 10:50

и салон цветов По.Ви.Ли.Ка.

2 +
Виктория Седакова
8 февраля 2017 11:03

эх... не пойду туда

1 +
ИлонаДени
8 февраля 2017 12:13

Это хозяйки - Валя, Лиза, Вика, Катя. Ну или посерьезнее - Василий с Лизаветой и Виктор с Катериной.

4 +
Falcosha
8 февраля 2017 14:47

А может, это новая ягода такая "валивика"?

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