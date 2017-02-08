Маразм дня
Викам тут не рады.
Комментарии:
Ни слова не понял, но звучит здорово. Вам +
Горговый дом. ВаЛиВиКа.
Точно, этот дом содержит Медуза Горгона...
и салон цветов По.Ви.Ли.Ка.
эх... не пойду туда
Это хозяйки - Валя, Лиза, Вика, Катя. Ну или посерьезнее - Василий с Лизаветой и Виктор с Катериной.
А может, это новая ягода такая "валивика"?
ААААА!
Извините.
Нет, все же, АААААА!
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Этот мужчина уверен, что однажды жениться — не значит жить с одной женщиной
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Что получится, если обычная женщина снимется в рекламе модных брендов
горговый дот
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