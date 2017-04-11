Маразм
Уличный душ для пешеходов.
Уличный душ для пешеходов.
Хорошо, что не мусоропровод)).
И не канализационная труба. )
Ну а что? И погуляют, и помоются! Сплошной сервис.
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Ладно «душ» — трубу-то как роскошно внедрили в информационно-коммунальную среду! Прям креатиф ))