Маразм

Уличный душ для пешеходов.

Комментарии:

0 +
lvlarinka
11 апреля 2017 00:15

Ладно «душ» — трубу-то как роскошно внедрили в информационно-коммунальную среду! Прям креатиф ))

1 +
Olga Makarova
11 апреля 2017 00:35

Хорошо, что не мусоропровод)).

1 +
dkdnt
11 апреля 2017 00:38

И не канализационная труба. )

1 +
julia-sp
11 апреля 2017 01:04

Ну а что? И погуляют, и помоются! Сплошной сервис.

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