Маразм дня
Ты прошел мимо! Вернись!
Комментарии:
Тут не дискуссия нужна, а консилиум. Медицинскую карту посмотреть, анамнез какой то расширенный. Неплохо бы дополнительно пообщаться с потерпевшей, хотя бы по скайпу...
А в первичный диагноз я бы предложил "Пляску святого Витта" и рецидив хронического ревматизма на фоне неблагоприятной погоды.
Моды I Жидкости I Аксессуары...
..ядь, я же теперь не усну: ЧТО ПРОДАЮТ В ЭТОМ МАГАЗИНЕ?
элекьронные сигареты. новая чума
Она прошла как каравелла по зеленым волнам,
Прохладным ливнем после жаркого дня.
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она,
Чтоб посмотреть не оглянулся ли я. ©
в данном случае будет
"..Я наклонился посмотреть не наклонилась ли она,
Чтоб посмотреть не наклонился ли я..."
а вообще мне нравится)
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