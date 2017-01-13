Ты прошел мимо! Вернись!

Маразм дня

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Комментарии:

0 +
Макар Телятников
13 января 2017 00:15

предлагаю общественную дискуссию:
что означает вот этот жест руками, коллеги?

2 +
Петрович
13 января 2017 00:44

Тут не дискуссия нужна, а консилиум. Медицинскую карту посмотреть, анамнез какой то расширенный. Неплохо бы дополнительно пообщаться с потерпевшей, хотя бы по скайпу...
А в первичный диагноз я бы предложил "Пляску святого Витта" и рецидив хронического ревматизма на фоне неблагоприятной погоды.

2 +
lvlarinka
13 января 2017 00:33

Моды I Жидкости I Аксессуары...
..ядь, я же теперь не усну: ЧТО ПРОДАЮТ В ЭТОМ МАГАЗИНЕ?

0 +
CherJu Russia
13 января 2017 06:23

элекьронные сигареты. новая чума

2 +
баламошка
13 января 2017 01:06

Она прошла как каравелла по зеленым волнам,
Прохладным ливнем после жаркого дня.
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она,
Чтоб посмотреть не оглянулся ли я. ©

3 +
В-ий
13 января 2017 05:18

в данном случае будет
"..Я наклонился посмотреть не наклонилась ли она,
Чтоб посмотреть не наклонился ли я..."
а вообще мне нравится)

2 +
Falcosha
13 января 2017 01:11

честно скомунизженно у Канона
А вообще вейпы - это такие любители дунуть никотина через пар и считающие, что так безвреднее

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