Маразм дня

Твои лучшие друзья.

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Комментарии:

2 +
Макар Телятников
25 января 2017 00:12

скажи мне, кто твой друг - и я скажу, кто ты (с)

2 +
SpaceKraken
25 января 2017 00:40

Твои единственные друзья.

-1 +
Валентина Богданюк
25 января 2017 00:41

не шибко-то они рады этому факту...

1 +
Falcosha
25 января 2017 00:43

hey apple!
what?
watzzzaappp!

1 +
Marina Yen
25 января 2017 00:43

Дружелюбие так и прет

4 +
lvlarinka
25 января 2017 01:18

Что-то мне подсказывает, что этот плакатик висит в наркологии...

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