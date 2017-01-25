Маразм дня
Твои лучшие друзья.
Комментарии:
Твои единственные друзья.
Твои единственные друзья.
не шибко-то они рады этому факту...
не шибко-то они рады этому факту...
Дружелюбие так и прет
Дружелюбие так и прет
Что-то мне подсказывает, что этот плакатик висит в наркологии...
Что-то мне подсказывает, что этот плакатик висит в наркологии...
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