Комментарии:
Купи два веника для бани — получи впридачу памятник.
памятник для бани... мдя
Недалеко от моего дома сменился хозяин магазинчика - были ритуальные товары, стал цветочный магазин. Старую наклейку на козырьке не оторвали, внизу прилепили свою вывеску "Цветы, букеты".
Смотрелось диковато: на козырьке "ПАМЯТНИКИ, НАДГРОБЬЯ", на перилах шарики и на двери весёлое, яркое "МЫ ОТКРЫЛИСЬ!"
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И что тут такого? На большинстве зданий сплошь и рядом соседние вывески странно сочетаются. Причем не только в России. Маразм в чем? В том, что в одном здании соседствует куча арендаторов и у всех разный бизнес, и соответственно вывески?
Иногда даже оформление одинаковое бывает — может хозяин один, а может требование администрации, х/з. Это вот возле моего дома, к примеру.