Маразм

Комментарии:

4 +
lvlarinka
21 марта 2017 00:25

И что тут такого? На большинстве зданий сплошь и рядом соседние вывески странно сочетаются. Причем не только в России. Маразм в чем? В том, что в одном здании соседствует куча арендаторов и у всех разный бизнес, и соответственно вывески?
Иногда даже оформление одинаковое бывает — может хозяин один, а может требование администрации, х/з. Это вот возле моего дома, к примеру.

5 +
lvlarinka
21 марта 2017 00:37

Или вот Болгария. Центр красоты «Суета» и веб-дизайн. Всё в одном флаконе)

3 +
dkdnt
21 марта 2017 00:36

Купи два веника для бани — получи впридачу памятник.

0 +
CherJu Russia
21 марта 2017 06:37

памятник для бани... мдя

0 +
Оксана Сержант
21 марта 2017 08:46

Недалеко от моего дома сменился хозяин магазинчика - были ритуальные товары, стал цветочный магазин. Старую наклейку на козырьке не оторвали, внизу прилепили свою вывеску "Цветы, букеты".
Смотрелось диковато: на козырьке "ПАМЯТНИКИ, НАДГРОБЬЯ", на перилах шарики и на двери весёлое, яркое "МЫ ОТКРЫЛИСЬ!"

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Сто раз пересматривал — еще хочу!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!