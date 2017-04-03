Маразм

Комментарии:

8 +
nataly.artashina
3 апреля 2017 00:18

Отличный набор для директора по свежести)))

6 +
Макар Телятников
3 апреля 2017 00:20

Пить мне хочется - спасу нет, уехал-то я без чаю. Вижу - графин на круглом столике, налил себе стакан, глотнул - и задохся: чистейший спирт!.. Его из порта выдавали для промывки прицелов. Прокашлялся, говорю:
- Андрей Иваныч, что ж ты его так держишь открыто? Хоть бы предупредил, я же человек непьющий!
А он этак с усмешкой отвечает:
- Понимать надо, Лукич. Ты же не у командира башни, у самого флагарта в каюте...
И тут берет он мой пригубленный стакан и допивает остальное, не моргнув и не крякнув. Потом зубы одеколоном прополоскал, щеки и шею им протер, надел китель - и его духами попрыскал, оглядел себя в зеркало и говорит:
- Ну, позавтракали, едем посмотреть, как молодежь небо дырявит...
- Силен! - не выдержал Помелков.(с)

8 +
Оксана Сержант
3 апреля 2017 08:34

Сам директор по свежести отсутствует. И понятно по какой причине!

5 +
Ocoka
3 апреля 2017 10:14

Пошел начальника транспортного цеха искать)

3 +
dkdnt
3 апреля 2017 08:57

Так вот ты какая, свежесть!

2 +
Juls
3 апреля 2017 09:28

Это прекрасно!

0 +
Alexsandr Anurjev
3 апреля 2017 12:08

Это хаус, ликер стоит рядом с виски, водка с коньяком, ром с виски, куда смотрит руководство, возмутительно!

0 +
Fugu_Fish
3 апреля 2017 15:13

Прошу пардона за занудность, но Хаус - это доктор. А на фотке хаос.

0 +
Лана Камилла
3 апреля 2017 12:46

Люблю я холодную водку. Горячую водку я тоже люблю. Но, если водка мешает работе, то.... ну её нахрен, работу мою. Всё у директора правильно ;)

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