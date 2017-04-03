Комментарии:
Пить мне хочется - спасу нет, уехал-то я без чаю. Вижу - графин на круглом столике, налил себе стакан, глотнул - и задохся: чистейший спирт!.. Его из порта выдавали для промывки прицелов. Прокашлялся, говорю:
- Андрей Иваныч, что ж ты его так держишь открыто? Хоть бы предупредил, я же человек непьющий!
А он этак с усмешкой отвечает:
- Понимать надо, Лукич. Ты же не у командира башни, у самого флагарта в каюте...
И тут берет он мой пригубленный стакан и допивает остальное, не моргнув и не крякнув. Потом зубы одеколоном прополоскал, щеки и шею им протер, надел китель - и его духами попрыскал, оглядел себя в зеркало и говорит:
- Ну, позавтракали, едем посмотреть, как молодежь небо дырявит...
- Силен! - не выдержал Помелков.(с)
Сам директор по свежести отсутствует. И понятно по какой причине!
Пошел начальника транспортного цеха искать)
Так вот ты какая, свежесть!
Это прекрасно!
Это хаус, ликер стоит рядом с виски, водка с коньяком, ром с виски, куда смотрит руководство, возмутительно!
Прошу пардона за занудность, но Хаус - это доктор. А на фотке хаос.
Люблю я холодную водку. Горячую водку я тоже люблю. Но, если водка мешает работе, то.... ну её нахрен, работу мою. Всё у директора правильно ;)
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Отличный набор для директора по свежести)))