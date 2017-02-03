Маразм дня
Теперь Кевин точно в безопасности!
Комментарии:
Это ещё вопрос, кто кого охраняет.
Елка охраняет мужика в костюме для рыбалки/охоты/походов за грибами))
С Кевином даже мне не страшно! Он знает, как защитить от взрослых противных дядек! :-))
Кевин переехал в Читу?
Теперь есть надежное плечо, на которое может опереться профессионал из Спарты
мне иногда кажется, что я единственный человек, который терпеть не может "один дома" и калку-макалку(((
Малолетний садист-любитель. Из всех садистских комедий мне нравится только "Ползком от гангстеров"
Кто есть Кевин?
Значит, Вам не более 25 лет, а то и меньше))
Хотя, может быть исключение из правил - Вы просто не смотрели. Некто Кевин - герой "Один дома", "Один дома-2". Вот тот, который на картинке. Комедийно, креативно и успешно сражался и победил бандитов.
Крутотенюшная крутота!
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Кевин-то всегда в безопасности, а вот на месте чувака в камуфляже, я бы был в панике!
беги, чувак, беги, а, нет, не беги, ложись!
а, нет!
смирись, чувак в камуфляже