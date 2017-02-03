Маразм дня

Теперь Кевин точно в безопасности!

0 На склад!

Комментарии:

33 +
Макар Телятников
3 февраля 2017 00:05

Кевин-то всегда в безопасности, а вот на месте чувака в камуфляже, я бы был в панике!
беги, чувак, беги, а, нет, не беги, ложись!
а, нет!
смирись, чувак в камуфляже

3 +
julia-sp
3 февраля 2017 01:16

Это ещё вопрос, кто кого охраняет.

5 +
Михаил Лихобык
3 февраля 2017 07:32

Елка охраняет мужика в костюме для рыбалки/охоты/походов за грибами))

9 +
Feline
3 февраля 2017 01:17

С Кевином даже мне не страшно! Он знает, как защитить от взрослых противных дядек! :-))

0 +
Yakalello
3 февраля 2017 05:49

Кевин переехал в Читу?

8 +
ИлонаДени
3 февраля 2017 06:37

Теперь есть надежное плечо, на которое может опереться профессионал из Спарты

3 +
Таисия
3 февраля 2017 11:45

мне иногда кажется, что я единственный человек, который терпеть не может "один дома" и калку-макалку(((

0 +
Ретроград
3 февраля 2017 16:31

Малолетний садист-любитель. Из всех садистских комедий мне нравится только "Ползком от гангстеров"

0 +
YaкккSellMash
3 февраля 2017 14:55

Кто есть Кевин?

1 +
Бонита
3 февраля 2017 20:49

Значит, Вам не более 25 лет, а то и меньше))

0 +
Бонита
3 февраля 2017 20:51

Хотя, может быть исключение из правил - Вы просто не смотрели. Некто Кевин - герой "Один дома", "Один дома-2". Вот тот, который на картинке. Комедийно, креативно и успешно сражался и победил бандитов.

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Крутотенюшная крутота!

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!