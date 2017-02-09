Маразм дня

Теперь, оказывается, это так называется.

2 На склад!

Комментарии:

8 +
Vladimir RD
9 февраля 2017 00:29

Брускетта (итал. bruschetta или реже bruschetto от bruscare — запекать на углях (в романском диалекте)) — традиционное центрально-итальянское простонародное блюдо (имеющее аналоги и в других регионах), в наше время — закуска-«антипасто» перед основными приемами блюд для «поднятия аппетита». Отличительная особенность брускетты от бутерброда или тоста в том, что ломтики хлеба предварительно обсушивают до прожаривания (на гриле, решётке или на сковороде без масла). Идеально для приготовления брускетты подходит чиабатта.

18 +
Selena
9 февраля 2017 04:28

у них своя технология приготовления, они ее заветривают)

3 +
Петрович
9 февраля 2017 08:39

Ветер по итальянски - vento.
Заветренный бутерброд превращается в - ventetta ))

5 +
Selena
9 февраля 2017 09:03

опасный бутер)

2 +
Бекар
9 февраля 2017 07:08

А по-моему, хлеб слегка поджарен. Так что непонятно, в чём маразм?

5 +
Vitaly Kogan
9 февраля 2017 10:16

Брускетта ...

5 +
Вера
9 февраля 2017 10:22

Виталий, у вас винда поломалась. пуск справа, часы слева. )))
ох уж эти арабы...

6 +
Selena
9 февраля 2017 10:33

судя по скрину, скорее евреи)

41 +
Валентина Богданюк
9 февраля 2017 00:43

«А гренка в нашем ресторане называется крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, только гренка не может стоить 8 долларов, а крутон — может.» (с)

0 +
Ольга Виноградова
9 февраля 2017 01:10

точно!)))

0 +
SpaceKraken
9 февраля 2017 02:12

вспомнил про сайт crouton.net, там ничего особо интересного нет, можете зайти и не боятся...

11 +
Олеандровна
9 февраля 2017 06:24

Очень рекомендую дефлопе. Он у нас лучший в Москве!

3 +
Оксана Сержант
9 февраля 2017 08:55

С двумя-тремя семечками я уже и не помню чего? )) Обожаю этот фильм!

8 +
Juls
9 февраля 2017 10:29

Кациуса, господи!

8 +
Alex Brown
9 февраля 2017 10:41

Господа, кто его пустил!

7 +
Оксана Сержант
9 февраля 2017 11:07

Жужа, ты это видела?

5 +
Dima S
9 февраля 2017 11:23

и сосусом фиеста :)

3 +
Олеандровна
9 февраля 2017 14:02

отдыхаю ушами и глазами. супер-фильм)

4 +
malush
9 февраля 2017 15:37

— Ребят, он прям жрёт это!

25 +
Вера
9 февраля 2017 01:38

неправильно ты, дядя Фёдор, брускетту ешь

1 +
RuddyPanda
9 февраля 2017 19:25

да и называешь тоже...

10 +
AKKomarova
9 февраля 2017 04:47

Даже по московским ценам дороговато. Дорогаватта, сеньор.

2 +
Инкогнито
9 февраля 2017 11:05

Понтанутый бутерброд, даже 150 рублей стоит

2 +
Мозговзрыватель 007
9 февраля 2017 11:36

Симпатичная вещь. Сейчас была бы очень кстати под рукой. Да-а)) Называется время уже обед))

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