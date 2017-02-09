Маразм дня
Теперь, оказывается, это так называется.
Комментарии:
у них своя технология приготовления, они ее заветривают)
Ветер по итальянски - vento.
Заветренный бутерброд превращается в - ventetta ))
опасный бутер)
А по-моему, хлеб слегка поджарен. Так что непонятно, в чём маразм?
Виталий, у вас винда поломалась. пуск справа, часы слева. )))
ох уж эти арабы...
судя по скрину, скорее евреи)
«А гренка в нашем ресторане называется крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, только гренка не может стоить 8 долларов, а крутон — может.» (с)
точно!)))
вспомнил про сайт crouton.net, там ничего особо интересного нет, можете зайти и не боятся...
Очень рекомендую дефлопе. Он у нас лучший в Москве!
С двумя-тремя семечками я уже и не помню чего? )) Обожаю этот фильм!
Кациуса, господи!
Господа, кто его пустил!
Жужа, ты это видела?
и сосусом фиеста :)
отдыхаю ушами и глазами. супер-фильм)
— Ребят, он прям жрёт это!
неправильно ты, дядя Фёдор, брускетту ешь
да и называешь тоже...
Даже по московским ценам дороговато. Дорогаватта, сеньор.
Понтанутый бутерброд, даже 150 рублей стоит
Симпатичная вещь. Сейчас была бы очень кстати под рукой. Да-а)) Называется время уже обед))
ВОТ ПРОСТО ДА!
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Брускетта (итал. bruschetta или реже bruschetto от bruscare — запекать на углях (в романском диалекте)) — традиционное центрально-итальянское простонародное блюдо (имеющее аналоги и в других регионах), в наше время — закуска-«антипасто» перед основными приемами блюд для «поднятия аппетита». Отличительная особенность брускетты от бутерброда или тоста в том, что ломтики хлеба предварительно обсушивают до прожаривания (на гриле, решётке или на сковороде без масла). Идеально для приготовления брускетты подходит чиабатта.