Маразм дня
Теперь ее вообще страшно ставить...
Комментарии:
...поручик побежал мыть рот с мылом
У нее еще проблемы с руками и грудью.
они меркнут на фоне елки в ...
мыла мне, мыла!!!!
Вот так всегда: во всем оказываются виноваты дизайнеры со своими неправильными советами!
У авторов мозг удачно в голову вставлен:
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Гусары, молчать! ))