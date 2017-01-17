Маразм дня

Теперь ее вообще страшно ставить...

0 На склад!

Комментарии:

4 +
Петрович
17 января 2017 00:01

Гусары, молчать! ))

3 +
Макар Телятников
17 января 2017 00:09

...поручик побежал мыть рот с мылом

1 +
Алена
17 января 2017 00:12

У нее еще проблемы с руками и грудью.

3 +
Макар Телятников
17 января 2017 00:18

они меркнут на фоне елки в ...
мыла мне, мыла!!!!

0 +
lvlarinka
17 января 2017 00:38

Вот так всегда: во всем оказываются виноваты дизайнеры со своими неправильными советами!

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