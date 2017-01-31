Маразм дня

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Комментарии:

2 +
Макар Телятников
31 января 2017 00:14

вот сижу я здесь, простой русский ребенок(с)

1 +
Петрович
31 января 2017 00:23

"И в сугробах белых, и по лужам у ручья
Будет кто-то бегать, но не я!" ))

1 +
julia-sp
31 января 2017 01:27

Суровое русское детство.

0 +
баламошка
31 января 2017 01:27

Уголок для будущих пожарных. Или пожарников.

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