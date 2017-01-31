Маразм дня
Комментарии:
"И в сугробах белых, и по лужам у ручья
Будет кто-то бегать, но не я!" ))
"И в сугробах белых, и по лужам у ручья Будет кто-то бегать, но не я!" ))
Суровое русское детство.
Суровое русское детство.
Уголок для будущих пожарных. Или пожарников.
Уголок для будущих пожарных. Или пожарников.
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